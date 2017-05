Seveda pa se s kakšnim nepredvidljivim razpletom lahko precej zoži, še več, po enem od scenarijev, ki so na voljo, lahko že v tem krogu dobimo prvaka. Če Triglav premaga Brežice, Dob pa izgubi z Ankaranom, bi razlika na vrhu narasla ne neulovljive štiri točke, saj bodo Dobljani do konca sezone odigrali le še eno tekmo. Tako teorija, v praksi pa je treba vzeti v obzir tudi številne elemente, ki so in bodo še vplivali na predstave najbolj »obremenjenih« ekip. V zadnjih krogih imajo težave z zbiranjem točk vodilni triglavani, ki so v zadnjih dveh krogih najprej dvakrat osvojili točko, prejšnjo soboto pa vse tri rešili šele globoko v sodniškem dodatku gostovanja na Portovalu. Na drugi strani je njihov edini konkurent za naslov v zadnjih petih krogih priigral prav toliko zmag in mu ostal tesno za petami. Čeprav prevladuje mnenje, da Doba prva liga ne zanima, pa so boj za vrh dodatno podžgale napovedi, da se bodo na to temo pogovarjali, ko bodo postavljeni pred dejstvo. Morebitna šesta zmaga v seriji ne bi samo ohranila upov na naslov prvaka, ampak bi z njo iz igre za napredovanje dokončno izločila Ankarančane. Slednji imajo tudi sicer zgolj teoretične možnosti za drugo mesto, od katerega bi se dokončno poslovili že z remijem v Dobu.

Nekje v tem rangu se, vsaj na prvi pogled, zdi tudi morebiten neuspeh Triglava proti Brežicam, ki so jih Kranjčani na prejšnjih dveh tekmah odpravili s skupnih 8:1. Ampak gostje bodo prišli v gorenjsko prestolnico povsem neobremenjeni na varnem četrtem mestu, medtem ko bodo gostitelji pod tako rekoč enormnim pritiskom, poleg tega pa še brez kaznovanih Robnika in Šmita. Tekmo pomladi bodo odigrali nogometaši Veržeja, ki bi v primeru domačega poraza proti Krki v boju za obstanek zapravil skoraj ves manevrski prostor.

25. krog, sobota, 13. maj, ob 17. uri: Roltek Dob – Ankaran Hrvatini, Zarica Kranj – Drava Ptuj, Farmtech Veržej – Krka, nedelja, 14. maj, ob 17. uri: Triglav Kranj – Brežice Terme Čatež.