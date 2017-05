Medtem ko v Mariboru že prešerno proslavljajo 14. naslov državnega prvaka, je pred drugimi klubi stresen finiš sezone predvsem v boju za tri vozovnice za evropsko ligo. Pod največjim pritiskom je Olimpija, ki bi po najbolj črnem scenariju lahko celo ostala brez nastopa v kvalifikacijah za evropsko ligo. Olimpija ima težave s kakovostjo igrišč za trening, saj gostujejo v Šiški, kjer vadi veliko ekip iz različnih športov, s poškodbami, izjemnim povečanjem stroškov za plače v letošnjem letu in harmonijo znotraj kluba, v katerem je veliko različnih struj in interesov. V slačilnici je prek igralcev, ki jih je pripeljal v zimskem prestopnem roku, še vedno prisoten duh odpuščenega športnega direktorja Ranka Stojića. Za nekatere nogometaše je igranje za Olimpijo pod velikim pritiskom očitno preveliko breme. Slačilnica nima takšnega avtoritativnega vodje, kot je bil lani Miroslav Radović, ki je močna osebnost in je za seboj potegnil vse druge ter preprečil delitev na klane.

GORICA – RUDAR danes ob 18. uri, sodnik: Skomina Potem ko so Mariborčani končali boj za prvaka, se tekmovalni naboj seli nižje po lestvici. Povsem odprt je za zadnji stopnici zmagovalnega odra, za kateri je teoretično v igri še pet ekip. In prav vsaka je lahko na koncu tako druga kot tudi šesta. Dobro izhodišče ima tudi Gorica z nizom neporaženosti, ki se je začel pred skoraj dvema mesecema v Velenju, od koder prihaja njen naslednji tekmec. Tekma bo oster boj za točke, ki jih Gorica potrebuje za stik s stopničkami, Rudar pa za ohranitev razdalje do predzadnjega Krškega, pred katerim ima šest točk prednosti. Ekipi sta si na zadnjih treh medsebojnih tekmah »ukradli« točke na gostovanjih in če se bo tako nadaljevalo, je na vrsti nova zmaga Velenjčanov. Ni nemogoča, tudi zaradi tega, ker je to zanje še ena izmed odločilnih tekem za potrditev zeleno-črnega vrha lestvice strelcev. Dominik Glavina je dosegel 16 zadetkov, John Mary je s 15 ujel Luko Zahovića, ki v tem krogu zaradi rumenih kartonov ne bo mogel odbiti velenjskega napada. Kot je znano, je zaradi poškodbe iz tega boja izpadel Miran Burgić. Ekipi prihajata na zadnjo letošnjo medsebojno tekmo po dobrih predstavah v prejšnjem krogu. Velenjčani so deklasirali Olimpijo, Goričani pa malce pokvarili slavje v Ljudskem vrtu. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Curk, Kavčič, Boben, Škarabot, Kolenc, Grudina, Osuji, Kapić, Žigon, Filipović. Rudar: Radan, Mužek, Zec, Vručina, Črnčič, Babić, Glavina, Mary, Bolha, Billong, Iharoš. Naš namig: 1

OLIMPIJA – DOMŽALE danes ob 20.15, sodnik: Jug »Za nas bo vsaka tekma do konca kot finale lige prvakov. Izhodišče, kako se vesti na igrišču, morajo biti tekme z Mariborom, ko smo strnili vrste, igrali drug za drugega in potrpežljivo čakali na svoje priložnosti,« je soigralce opozoril Andraž Kirm. Meni, da je sestankov in pogovorov že preveč. Besede morajo prenesti na igrišče, da za uspeh nastavijo tudi glavo na nogometni čevelj igralca iz nasprotne ekipe. Trener Olimpije Safet Hadžić je igralce opozoril, da je poraz v Velenju vzročen primer, kako doživiš neuspeh, če se tekme ne lotiš maksimalno zavzeto, borbeno in odgovorno. »Če fantje ne bodo razčistili v glavah, bomo proti Domžalam v velikih težavah. Mi preprosto nismo ekipa, ki bi z rutino in šablono, kot počne Maribor, tekmo z lahkoto speljala do treh točk. Naša največja težava so številne poškodbe, zato ekipo krpamo in ne moremo razviti sistema igre. A ob težavah se pokaže tudi značaj igralcev, saj se razkriva, kateri so pravi bojevniki za prihodnjo sezono,« razmišlja trener Olimpije Safet Hadžić. Domžale imajo sloves najbolj agresivne ekipe v ligi, ki ima rada žogo v svoji posesti, kar je povezano tudi z ambicioznostjo in mladostjo zasedbe. Pogosto se jim sicer dogaja, da prevladujejo, a ne realizirajo svojih priložnosti, zato zelo nihajo iz tekme v tekmo. Verjetni postavi – Olimpija: Vodišek, Bajrić, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Cretu, Miškić, Kirm, Eleke, Benko, Abass. Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Repas, Vetrih, Majer, Franjić, Firer. Naš namig: 2.

ALUMINIJ – MARIBOR jutri ob 16.55, sodnik: Sagrković Že prvaki, a ne povsem brez ciljev. Vijolični bi po osvojitvi naslova radi podrli rekord v točkovni razliki do drugouvrščenega (20 točk), prejeli najmanj golov, imeli najboljšega strelca… Toda Darko Milanič bo v preostalih štirih tekmah cilje naskakoval s precej premešano postavo, na kar treh tekmah (Aluminij, Celje, Krško) pa bodo tekmeci igrali prav za tisto, kar ima Maribor že zagotovljeno: končno mesto. »Mladinci so preseljeni v mladinsko moštvo, saj se borijo za naslov v mladinski ligi,« Darko Milanič daje vedeti, da pretiranega pomlajevanja šampionskega moštva vendarle ne bo. Priložnost bodo tako dobivali člani prve ekipe, ki niso veliko igrali: od Matka Obradovića (branil bo očitno na vseh preostalih štirih tekmah namesto Jasmina Handanovića) do Aleša Mertlja (verjetno bo vskočil namesto sveže poškodovanega Mateja Palčiča), Valona Ahmedija in Gregorja Bajdeta, ki je doslej spomladi zbral le šest minut in bo vskočil namesto kaznovanega Luke Zahovića. Milanič pa se še ni odločil, kdo bo nadomestil prav tako kaznovanega Mitjo Vilerja. Kidričani so se Mariboru jeseni doma dobro upirali na težkem igrišču, ki ga je Erik Janža takrat označil za živo blato. »Tudi če bodo priložnost dobili mlajši, bomo morali igrati stoodstotno,« pravi prvi strelec »šumarjev« Žiga Škoflek. Verjetni postavi – Maribor: Obradović, Hotić, Rajčevič, Šuler, Mertelj, Pihler, Vrhovec, Ahmedi, Bajde, Tavares, Novaković. Aluminij: Janžeković, Kocić, Damiš, Turkalj, Jakšić, Muminović, Mesec, Tahiraj, Vrbanec, Škoflek, Kramer. Naš namig: 0

Radomlje – Koper 0:4 (0:2) Strelci: 0:1 Križman (3), 0:2 Pučko (36), 0:3 Belima (56), 0:4 Tzandaris (91). Športni park Radomlje, gledalcev 500, sodnik: Goričan (Loče pri Poličanah), rumeni kartoni: Krcič; Hodžić, Horvat. Radomlje: Ivačič, Primc (od 59. Babunski), Jazbec, Ejup (od 46. Marinšek), Jakovljević, Kovjenić (od 47. Krcič), Barukčić, Gajić, Cerar, Janković, Nunić, trener: Zildžović. Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Datković, Pučko, Belima (od 60. Krivičič), Hodžić (od 69. Tzandaris), Kokorović, Pekuson (od 75. Vekić), Križman, Ibričić, trener: Pamoić. Igralec tekme: Ruben Belina (Koper). Streli v okvir gola: 3:10, streli mimo gola: 6:7, koti: 8:3, prekrški: 21:7, prepovedani položaji: 0:1, posest žoge (v odstotkih): 41:59. Koprčani so po zaslugi razigranega Rubna Belima dosegli pričakovano zmago v boju za nastop v Evropi. Radomlje so najlepšo priložnost za častni gol zapravile iz enajstmetrovke, saj je strel Barukćiča ustavil brezposelni vratar Kopra Antolović.