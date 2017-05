Čeprav je absolutni vladar Maribor, ki se lahko pohvali z več lovorikami (14) kot vsi drugi klubi skupaj (12), je naslov nogometnih prvakov v Sloveniji doslej romal v pet različnih mest (Maribor, Ljubljana, Nova Gorica, Domžale, Koper). Kar za majhno državo in kratko zgodovino sploh ni malo. Če se recimo primerjamo s sosednjo Hrvaško, sta tam mesti, ki se lahko pohvalita z enakim dosežkom, dve: Zagreb (Dinamo 18 naslovov, NK Zagreb 1) in Split (Hajduk 6). Še prejšnji teden je bilo sicer že napol »vklesano v kamen«, da se jima bo letos pridružilo še tretje, Reka, saj je imel tamkajšnji klub pod vodstvom trenerja Matjaža Keka na vrhu kar 8 točk prednosti pred Dinamom. A nato je prišlo do zasuka…

Natančneje, prišli so 92. minuta tekme Rečanov proti Lokomotivi v Zagrebu, zadetek gostiteljev z bele točke in sploh prvi poraz Rijeke v sezoni. Dinamo se je z zmago medtem približal na pet točk zaostanka, ko je sinoči v gosteh z 1:0 premagal Split, pa ga je stopil že na vsega dve. Resda ob tekmi več, a jasno je, da je s tem pritisk na Rijeko pred njeno današnjo tekmo tako še bistveno večji. Pri čemer v zgodbo spet vskoči moštvo iz uvoda – Hajduk. Prav Splitčani so namreč današnji nasprotniki Rijeke in bodo tako vsaj posredno vplivali na to, ali bosta po sezoni na Hrvaškem še vedno le dve mesti z naslovom prvaka ali pa bodo takšna tri.

In kot ne bi bilo dovolj, da Rijeko po prvem porazu čaka jadranski derbi, je za nameček Hajduk v izjemni formi ter je v zadnjem mesecu najbolj vroče moštvo lige. Tako je na zadnjih petih tekmah vknjižil prav toliko zmag, pri katerih je skupno dosegel kar 17 golov. V to serijo je všteto tudi slavje proti Dinamu in glede na to, da navijači Hajduka Rijeke ne marajo nič bolj oziroma ne sovražijo nič manj kot Dinamo, ne gre pričakovati, da bi Splitčani danes kakor koli popuščali. »Verjamemo, da bo Hajduk podaril 'najlepšo' čestitko navijačem Rijeke (njihova organizirana skupina Armada prav ta teden praznuje 30. rojstni dan, op. p.), da bomo zaokrožili zgodbo in jim ugasnili sanje o naslovu prvaka,« je povedal tiskovni predstavnik Hajdukove navijaške skupine Torcida Damir Gruić.

Na Reki medtem kakopak ni in ne more biti mirno. Dodatno so ozračje naelektrile novice o domnevnem odhodu Matjaža Keka po sezoni v Crveno zvezdo, kar je ta že odločno zanikal, pa tudi druge novice, povezane z odhodi igralcev po sezoni, o katerih številni mediji pišejo in govorijo, kot da so že dejstvo. Vse to seveda na vzdušje v moštvu ne vpliva blagodejno, zato na Reki mnogi že govorijo, da je Rijeka s svojimi rezultati poskrbela celo za nenavadno zavezništvo med Zagrebom in Splitom. Ob tem Keku sive lase povzročata izostanek kaznovanega prvega strelca moštva Andrijaševića in poškodba drugega strelca Gorgona (vprašanje, če bo igral), po drugi strani pa lahko vse opisano moštvo še bolj poveže, zato navijači računajo, da bodo njihovi ljubljenci vse govorice utišali z dejanji na igrišču. »Ni pomembno, kdo bo igral, kdor bo, bo po najboljših močeh. Smo oslabljeni, a ostajamo pozitivni,« je optimističen tudi Kek.

In za konec, kot vselej: tokratni jadranski derbi bo skupno 145. po vrsti. Do zdaj je bil uspešnejši Hajduk, ki ima 55 zmag, Rijeka jih ima 40, remijev pa je bilo 49.