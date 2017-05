Izstopajoča slovenska šesterica je bila zelo opazna tudi sedmi dan stotega Gira. Luka Mezgec (16. mesto) je opravil odlično delo v vlogi pomočnika zmagovalca etape Caleba Ewana, Kristijan Koren je v zadnjih štirih kilometrih poskušal s samostojno akcijo, Jan Polanc je še naprej v slovesni modri majici najboljšega hribolazca, medtem ko je Luka Pibernik do sprinterskega zaključka v ospredju karavane varoval kapetana Vincenza Nibalija. V nevarnih zadnjih kilometrih je svoje v ospredje vodil tudi Matej Mohorič, le Jan Tratnik pa je hranil moči za poskus bega v današnji etapi.

Mezgec je v zadnjih dveh kilometrih po zavitih ulicah Alberobella mladega Ewana vodil do prve zmage na Giru. Velemojstrsko je opravil svoje delo, običajno za dva ali tri pomočnike. Po zaslugi Lukovih izkušenj, preudarnosti, spretnosti in izjemne hitrostne vzdržljivosti je Ewan prvi pohodil pedale v zadnjih 100 metrih in ekipi Orica Scott privozil prvo zmago na Giru.

Mezgec je priznal, da so se na zaključek pripravili kot pretekle dni. »Tako kot vsak dan sem pripravil taktični načrt za zaključek. Preštudiral sem popotno knjigo cest za zadnjih pet kilometrov. V zadnjem kilometru sem imel še veliko več dela, ker je eden od kolesarjev naredil 'luknjo' v zavetrju in sem moral zapolniti vrzel. Ewan je na vso moč pohodil pedale malce prezgodaj, a je vzdržal do črte,« je opisal podrobnosti Luka Mezgec. »Največ je v glavi, šele nato so močne noge,« je še pripomnil.

Jan Polanc je v modri majici najboljšega hribolazca prekolesaril še dan več kot na Giru 2015 in deli pozornost z imetnikom rožnate majice Bobom Jungelsom ter sprinterjem Fernandom Gavirio. Zanimivo, da so Polancu eno točko na edinem gorskem cilju prepustili brez boja, druge točke sta pobrala ubežnika. Polanc se je pred vrhom vzpona zapeljal na čelo in prav nihče iz glavnine ga ni izzival za točko. Ima jih 43, jutri pa bo na cilju v gorah na voljo 35 točk.

Pomembno stransko vlogo je v zadnjih petih kilometrih odigral tudi Kristijan Koren. Poskusil je z dolgim samostojnim napadom, a so sicer obetavno akcijo v slogu Primoža Rogliča spočite sprinterske ekipe nevtralizirale. Zaradi lova za Korenom pa se je kolona zelo razpotegnila, kar je bilo tudi voda na mlin ekipi Orica Scott. Zanimivo, da je Korenova ekipa Cannondale brez zmage na tritedenskih dirkah že dolgi dve leti.

Sedmi dan Gira, 224 km: 1. Ewan (Avst, Orica) 5,35:18, 2. Gaviria (Kol, Quick.step), 3. Bennet (Irs, Bora), 16. Mezgec + 0:02,51. Polanc + 0:11, 61. Koren, 78. Tratnik + 0:17, 89. Mohorič, 146. Pibernik + 1:42 (vsi Slo), skupno: 1. Jungels (Luks, Quick.step) 33,56:07, 19. Polanc + 1:18, 97. Mohorič + 28:30, 105. Pibernik + 29:25, 119. Tratnik + 32:47, 127. Koren + 35:46, 132. Mezgec + 36:55.