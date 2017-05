Delavci družb Kolektor Koling, CGP in CPG so med minulimi prazniki nasuli nasip, podlago za podvozje železniškega tira ter začeli gradnjo nadhodov čez načrtovani izvlečni tir med Dekani in Koprom. Zgradili bodo še dodaten most čez Rižano, začenjajo pa tudi že polagati tirnice. Izvlečni tir je sicer prvi odsek, začetni del drugega tira, med tovorno postajo Koper in elektronapajalno postaje Dekani, dolg 1,2 kilometra. Ta tir naj bi omogočil »boljšo manipulacijo z vlaki« ter razbremenil preobremenjeno tovorno postajo v Kopru.

Zdaj morajo namreč vlaki zaradi preobremenjenosti na tovorni postaji v Kopru tik pred vrati pristanišča na sprostitev čakati v Divači, saj enotirna proga, ki povezuje Koper z Divačo, onemogoča srečevanje vlakov. Ko bo zgrajen izvlečni tir – to naj bi bilo v drugi polovici prihodnjega leta – pa bodo lahko pripravljeni vlaki zapustili tovorno postajo nekoliko prej in s tem sprostili prostor za nove vlake. Na območju tovorne postaje v Kopru je namreč vsega 16 tirov, še 18 tirov pa je na pristaniškem območju, ki sledi tovorni postaji, kar pa je za število vlakov, ki vsako noč prihajajo in odhajajo od tam, premalo.

Investicija je vredna 27 milijonov evrov, država pa je pridobila 20,56 milijona evrov evropskih sredstev iz nacionalne ovojnice mehanizma za povezovanje Evrope CEF, preostanek, 5,9 milijona pa je za investicijo primaknila iz proračuna.