Namesto Anteja Todorića, sina Agrokorjevega lastnika Ivice Todorića, in Ivana Crnjaca bosta Mercatorjevo poslovanje očitno nadzorovala izredni pooblaščenec Agrokorja Ante Ramljak in Vladimir Bošnjak, trenutno zaposlen kot izvršni direktor področja strategij in kapitalskih trgov v hrvaškem lastniku Mercatorja, je razvidno iz sklica junijske skupščine. Tako Ante Todorić kot Crnjac sta bila do imenovanja Ramljaka za novega Agrokorjevega šefa člana uprave v tej največji hrvaški družbi, iz Mercatorjevega nadzornega sveta sta odstopila pred dvema tednoma.

Koliko ima Skupina Agrokor vseh dolgov, še ni znano, obveznosti za 19 največjih družb skupine brez Mercatorja znašajo 5,44 milijarde evrov. Kot je v intervjuju za hrvaško televizijo Nova TV povedal Ramljak, bi lahko bila ta številka zelo blizu končni vrednosti dolgov oziroma da navzgor ali navzdol odstopa za milijardo kun (135 milijonov evrov). Če vzamemo še vse dolgove Skupine Mercator konec lanskega leta v višini 1,57 milijarde evrov in 80-milijonsko posojilo, ki so ga Agrokorju minuli mesec, potem ko je začel veljati lex Agrokor, odobrile banke, to pomeni, da Skupina Agrokor dolguje najmanj sedem milijard evrov. Po nekaterih ocenah poznavalcev bi se dolg lahko povzpel celo do osem milijard evrov.