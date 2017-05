Najbolj so seveda motivirani pri Mercedesu, kjer pa priznavajo, da rešitev za težave Lewisa Hamiltona nimajo kar tako v rokavu. Britanec je namreč na zadnji dirki v Rusiji pustil zelo bled vtis, srebrnih pa ne tolaži niti dejstvo, da so po zmagah izenačeni s Ferrarijem. »Nimamo ene radikalne rešitve za Hamiltonove težave. Tudi nismo pripravili nobene izboljšave na dirkalniku, ki bi vse spremenila v trenutku. Delati moramo majhne korake. Ves čar pa se še vedno skriva v pnevmatikah, letošnje očitno veliko bolje ustrezajo Ferrariju kot nam. A kot sem dejal, dirkalnik bomo izboljševali iz dirke v dirko, pravi recept so majhni koraki,« je povedal vodja ekipe Mercedes Toto Wolff.

Teža šibka točka Mercedesa Srebrne lahko tolaži le dejstvo, da Ferrari kljub odličnim rezultatom ni povsem odporen proti težavam. »Tudi če so pripeljali v Barcelono veliko novosti, predvsem pri aerodinamiki, nas to ne bo prestrašilo. Vsak ima svoj način dela in pristop k reševanju težav. Ne, ne bojimo se jih, jih pa spoštujemo. Glede na razplet do zdaj verjamem, da nas čaka še presneto zanimiva sezona. V Barceloni pa vsi začenjamo novo poglavje v letošnjem dogajanju. Tukaj se bo prava razvojna bitka šele začela,« je še dodal Wolff. Tako so pri Mercedesu za dirko v Barceloni pripravili spremenjeno sprednje krilce, zaradi optimizacije prenosa moči v pogonski enoti jim je uspelo pridobiti nekaj moči, najbolj pa se bo lahko na stezi pokazalo dejstvo, da je zdaj njihov dirkalnik šest kilogramov lažji. Ravno teža je ena od šibkih točk letošnjega mercedesa. In kot je bilo videti na prvih treningih, novosti delujejo, saj je bil Hamilton najhitrejši. Zmagovalec dirke v Sočiju Valtteri Bottas je dejal, da se bodo v nadaljevanju sezone še kako poznale najmanjše spremembe, v korist ali slabost posamezne ekipe. »Ne smemo žrtvovati ničesar. Sploh ne, če bi zaradi tega, da bi bili na dirki malce hitrejši, poslabšali svoje zmogljivosti na kvalifikacijah. Če smo prepočasni, nas bo Ferrari ujel ali prehitel pri strategiji. Ne smemo si zatiskati oči, da oni veliko lažje in hitreje segrejejo pnevmatike na delovno temperaturo, kar jim še posebno dobro uspeva na dirki. V nedeljo bo tudi vreme igralo določeno vlogo,« je prepričan Valtteri Bottas. Prav delovna temperatura pnevmatik je preprečila Hamiltonu boljši rezultat v Rusiji, letošnje »črno zlato« ima namreč zelo majhen temperaturni razpon, v katerem delujejo pnevmatike optimalno, še težje jih je obdržati v tem »oknu«.