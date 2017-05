Če se še kdo sprašuje, katera država je večja vernica, Hrvaška ali Slovenija, je odgovor zdaj na dlani. Ali, bolje rečeno, na hribu. Sploh če smo dobesedni in velikost merimo v metrih. V višino. V malem dalmatinskem mestu Primošten, ki premore slabih tri tisoč prebivalcev, če smo natančni 2860, kar je manj, kot jih imajo denimo Ljutomer, Mežica ali Lendava, je na 170-metrskem griču Gaj zrasel 17 metrov visok kip svete Marije – Gospe Loretske. Gospa je zaščitnica mesta Primošten, njen črni obraz pa, kot za Dnevnik pove župan primoštenske občine Stipe Petrina, simbolizira skromnost.

Skromnosti v podvigu župana in njegove občine ni zaslediti, saj je projekt stal dva milijona kun, kar znese približno 270.000 evrov. »Mogoče je stal sto tisoč kun več ali manj, je pa denar šel tudi za goste in delegacijo iz Loreta, ki je sem prišla dvakrat ali trikrat. Cena je relativna. Bistveno je vprašanje, koliko bo to prineslo k promociji Primoštena,« je iskren župan mesta, ki v turistični sezoni gosti približno 15.000 turistov na dan. Zdaj, ko so na poti, da postanejo kraj s svetovno atrakcijo, upa, da jih bo še več: »Že zdaj je tam vsak dan polno ljudi in mislimo, da jih bo še več. Kip si bodo morda ogledali med vožnjo skozi mesto, morda pa se bodo tu tudi zadržali. Bomo videli.«

Ambiciozna višina se županu, ki se mu nova primoštenska pridobitev zdi fantastična, ne zdi tako silovita: »Kip je s podstavkom vred velik za desetino hriba. V resnici niti ni videti tako velik. Jaz ga ravno gledam iz pisarne.« Da gre za njegovo idejo, pa ne zatrdi tako silovito, kot je to počel za hrvaške medije, ampak zasluge pripiše skupinskim željam, prav tako se potegne nazaj, ko ga povprašamo, ali ga je res mogoče videti celo iz Italije. »Ne, seveda se ga ne vidi do Italije. To je nekdo dal v časopis, potem pa se je razširilo. Se pa vidi zelo daleč. Koliko, ne vem.«

Nekaterim je zelo všeč, nekaterim niti malo

Spomenik, ki ga je izdelal akademski kipar Milun Garčević ob pomoči arhitekta Arona Varge in gleda proti Primoštenu, spominja na svetilnik, ki namiguje na nekaj vzvišenega. Prekrit je z zlato-srebrnim mozaikom, v notranjosti pa je votel. Notranji del kipa čaka še na poslikavo in kapelico, kar bo narejeno do prihodnjega leta, ko bo kip svete Marije za sosede dobil še gostinski objekt, trgovino s spominki in toaletne prostore. A projekt ne bo končan niti takrat. V tretji fazi bodo uredili še štiri poti, ki se bodo razprostirale na približno pet tisoč kvadratnih metrih, skupno pa bodo imele več kot dva tisoč stopnic. Poti bodo do kipa vodile s štirih strani sveta in bodo simbolizirale štiri svete reke, končane pa bodo v prihodnjih treh letih.

A kaj je tri leta za idejo, ki se je kalila skoraj pol stoletja. »Tu je bil že od leta 1972 predviden kip in smo se na koncu odločili, da ga postavimo Gospe Loretski, ki je zaščitnica občine Primošten. Gre za 15 let staro idejo, ki jo je občinski svet obravnaval večkrat. Najprej smo imeli natečaj za kip, a se nanj ni nihče odzval, nato smo našli nekega kiparja, a nismo bili zadovoljni z modelom, in tako naprej,« se spominja Stipe Petrina, ki se ne boji, da bi kip kdo poškodoval ali vzel kakšen košček za domov: »Kip je pod videonadzorom 24 ur na dan, ko bo kaj za vzeti, pa bomo to naredili tako, da do tega ne bo lahko priti.«

Kako so s končnim rezultatom kipa zadovoljni Primoštenci? »Nikoli ni bilo sporno, da bi na hribu moral stati spomenik, različna so bila samo mnenja o njegovem videzu. Načrti za kip so dve leti in pol pred njegovo izdelavo viseli v preddverju občine, kjer si jih je lahko vsak ogledal in dal nanje svoje pripombe. Nekateri so bili zelo proti njemu, drugi so bili zelo navdušeni, na koncu smo se odločili, da ga postavimo. Ljudi je motilo, češ da je to kič, čeprav se v resnici 99 odstotkov Primoštencev strinja, da obstaja veliko bolj groznih kipov od tega,« pravi župan, ki ga kritike ne vznemirjajo. »Nekomu je všeč, nekomu ne. Mislim, da je 95 odstotkom ljudi všeč, ni pa mi pomembno to, kaj bodo rekli umetniki in zgodovinarji. Naš namen ni bil, da gradimo umetniško delo, ampak da naredimo kip Gospe Loretske. Konec zgodbe. Kar je, je.«