Očitno namerava novi predsednik Francije Emmanuel Macron, potem ko je pritegnil velik del zmernih socialistov in zmlel doslej vladajočo Socialistično stranko, zdaj razcepiti in tako uničiti še desničarske republikance, ki so vladali v letih 2002–2012. Samo tako si lahko zagotovi absolutno večino v nacionalni skupščini.

Njegovo sredinsko gibanje Naprej, republika je za zdaj predstavilo 428 kandidatov za junijske parlamentarne volitve, med katerimi jih je polovica iz vrst civilne družbe, druga polovica pa so politiki, večina iz vrst zmernih socialistov. Kandidature v preostalih 149 od 577 volilnih okrožij, v katerih se voli po dvokrožnem večinskem sistemu, pa so namenjene Macronovim potencialnim zaveznikom. Macron in njegovi veliko govorijo o tem, da v politično življenje prinašajo prenovo, a za kulisami se nadaljuje politično kupčkanje. Macron se tako pogaja z desnosredinskimi političnimi skupinami, tudi tistimi zunaj republikancev, da bi povsem oslabil in osamil desne republikance. Novi predsednik si prizadeva, da bi se njemu naklonjeni desnosredinski politiki ločili od republikancev in ustanovili svojo stranko, prav tej stranki kot bodoči koalicijski partnerici pa hoče Macron prepustiti večji del od teh 149 volilnih okrožij. Sredinski François Bayrou je zato že zelo jezen, ker naj bi bilo med Macronovimi kandidati v nasprotju s predvolilnim dogovorom samo 38 članov njegove stranke Modem.

Čeprav ima Macron v marsičem podoben program kot republikanci, pa ti večinoma nočejo sodelovati z njim. Upirajo se njegovim poskusom razcepa in se na zborovanjih kažejo s privrženci Fillona, Sarkozyja in Juppéja. Macron si poskuša pridobiti predvsem Juppéjeve podpornike, ki so bolj sredinski, ponujal naj bi jim tudi položaj predsednika vlade.

Za zdaj republikanci še niso tako šibki kot socialisti, ki so v smrtonosnih kleščah med radikalnim levičarjem Jean-Lucom Mélenchonom in sredinskim Macronom. Po zadnji anketi bi socialisti na parlamentarnih volitvah dobili sedem odstotkov glasov in bodo težko prišli do poslancev (zdaj jih imajo 280), Mélenchonova radikalna levica bi dobila 14 odstotkov, republikanci in skrajno desna Nacionalna fronta vsak po 20, Macronova Naprej, republika pa 29 odstotkov glasov. V drugi krog v vsakem okrožju pride vsak kandidat, ki dobi več kot 12,5 odstotka glasov vpisanih volivcev, zato so v drugem krogu mogoči številni troboji in četveroboji, pri katerih je težko napovedati rezultat.