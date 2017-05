Na današnji razglasitvi pastirčkov Francisca in Jacinte Marto za svetnika v enem najbolj obiskanih katoliških romarskih središč na svetu, v portugalski Fatimi, pričakujejo okoli pol milijona vernikov. Ob stoti obletnici začetka Marijinega prikazovanja je tja že pripotoval papež Frančišek, ki se je včeraj najprej srečal s portugalskim predsednikom Marcelom Rebelom de Souso v letalskem oporišču Monte Real, nato pa v 40 kilometrov oddaljeni Fatimi sam molil v kapelici, postavljeni na kraju, kjer se je Marija trem pastirčkom prikazovala vsakega 13. v mesecu od maja do oktobra 1907.

Katoliška cerkev je prikazovanje v Fatimi priznala že leta 1930. Francisco in njegova sestra Jacinta sta bila tedaj že pokojna, saj sta stara deset oziroma dvanajst let umrla še ne dve leti oziroma tri leta po srečanju z Marijo. Tretja pastirica, njuna sestrična Lucia dos Santos, ki je pozneje postala redovnica, je leta 2005 umrla v starosti 98 let.

Cerkev verjame, da je Marija pastirčkom posredovala tri sporočila, ki jih je Lucia zapisala v svojih spominih, zadnje pa je bilo razkrito šele leta 2000. Nanašalo se je na poskus atentata na papeža Janeza Pavla II., prav na obletnico Marijinega prikazovanja, 13. maja 1981. Prvo sporočilo je bila vizija pekla, ki ga je Cerkev razložila s pozivom k molitvi in obsodbi preganjanja katolikov, drugo pa opozorilo pred drugo svetovno vojno ter Rusijo in širjenjem njenih grehov, če se ne bo posvetila Marijinemu čistemu srcu. Francisca in Jacinto je za blažena leta 2000 razglasil prav Janez Pavel II. zdaj pa se ugiba, ali morda ne bo Frančišek za svetnico ali vsaj blaženo razglasil tudi Lucie.

Podobno kot v francoski Lurd se v portugalsko Fatimo letno zgrne več milijonov romarjev v iskanju tolažbe in rešitve svojih tegob. Ta konec tedna pa je romanje postalo zasoljeno drago. Kljub pozivu tamkajšnjega škofa Antonia Marta, naj se držijo dostojnih cen, so ob stoletnici Marijinega prikazovanja cene prenočišč močno poskočile, saj je bilo treba včeraj za spanje v spalni vreči v Fatimi odšteti tudi tisoč evrov, hotelske sobe pa so bile tudi do 40-krat dražje kot po navadi. de