Čeprav je bila to že tretja ponovitev ta večer, je bila Viteška dvorana Križank še vedno premajhna za vse, ki so si želeli ogledati modno revijo Libertas fashion. Manekenke bledih obrazov z živo rdeče obrobljenimi očmi so na modni brvi predstavile modne smernice, ki pa jih tokrat niso začrtala oblikovalska zveneča imena, temveč tisti, ki v svet mode šele stopajo. Pod predstavljene kolekcije so se namreč podpisali mladi modni oblikovalci – dijaki četrtega letnika modnega oblikovanja na ljubljanski Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo.

21 dijakov, 42 kreacij

Vsako leto profesorice dijake, ki končujejo šolanje, postavijo pred izziv: kot del zaključne maturitetne naloge morajo oblikovati zaključno kolekcijo oblačil in pri tem slediti določeni temi. Tokrat je bila to svoboda. »Ker smo v vseh teh letih obdelali že toliko tem, se je svoboda ponudila kar sama. Hkrati pa je tema aktualna. Dotaknila se me je usoda beguncev, ki so prišli do nas,« je izbiro teme pojasnila mentorica modne revije in profesorica modnega oblikovanja Sabina Puc.

Poudarila je, da pri organizaciji revije sodeluje vsa šola. »Najamemo primerno dvorano in profesionalne manekenke, postavimo sceno, dijaki s fotografskega oddelka poskrbijo za fotografije in posnetke večera, v uvodu so svoja oblačila predstavili dijaki tretjega letnika modnega oblikovanja pod mentorstvom profesorice Alenke Podlogar.«

Mentorica je ob tem še dodala, da so bili dijaki nad izbiro ene od temeljnih človekovih pravic za rdečo nit oblikovanja sprva presenečeni, potem pa so se že decembra pogumno poglobili v razmišljanje, kaj zanje pomeni svoboda in kako bi občinstvu to lahko predstavili z modo. Kmalu so začeli nastajati prvi osnutki oblačil, ki so jih nato sešili v šolskem ateljeju pod vodstvom profesorice Nataše Grčar Napast in asistentke Suzane Košir. Včeraj so na modni reviji predstavili 42 modnih kreacij, za katere so iskali navdih v svojem vsakdanjiku, družbenih vprašanjih in osebnih stiskah, hobijih in zgodovinskih prelomnicah.

»Najprej matura, potem pa novim izzivom naproti,« si je po končani reviji vidno oddahnila dijakinja Klara Franc. Že kot deklica je rada risala in se igrala z ustvarjanjem modnih kreacij, zato je bila izbira šole lahka. Klara bi v modi rada ostala tudi po maturi, a bi modno oblikovanje in znanje, ki ga je pridobila, rada združila še s kakšnim poklicem. Svoboda kot tema je bila zanjo kar precejšen izziv, je priznala. »Najprej sem bila presenečena, potem pa sem se poglobila vase in dobro premislila, kaj je zame svoboda. Mislim, da smo vsi dijaki želeli, da predstavljena oblačila ne bi bila zgolj oblačila, ampak bi pripovedovala tudi našo zgodbo.«

Da je bila svoboda kot rdeča nit velik izziv, se je strinjaldijak Timotej Rosc. »Svoboda je širok pojem, ki je pri oblikovanju dopuščal veliko eksperimentiranja,« je povedal. Timotej se je za modno oblikovanje odločil že zelo kmalu. Prvič je za šivalni stroj sedel pri enajstih letih, do danes pa je imel že nekaj samostojnih modnih revij. »A ta je bila drugačna, saj smo imeli mentorice, ki so nam pomagale in nas usmerjale,« je poudaril. Tokrat se je prvič lotil oblikovanja moške kolekcije. In ni bilo zadnjič, je še dodal mladi oblikovalec, saj bi rad ostal v modnih krogih.