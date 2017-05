Ni bil avto, bila je ograja

Ljubljanske policiste je neka ženska v torek zvečer poklicala, da se je pri Šentvidu vanjo zaletel neznani voznik. Seveda so se policisti na klic odzvali z željo, da neznanega povzročitelja dobijo. In so tudi ga. Šlo je za kovinski varovalni naletni meh pred predorom. Vam kaj ni jasno? Vam bo zdaj. Ženska se je seveda napila. Policistom je napihala kar 0,63 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zaletela se je v ta kovinski meh in potem, ko je opazila, da je avto poškodovan, poklicala policijo. Eh, še vedno nam ni jasno, kajne. Se zgodi. Pri 1,3 promila pa sploh.

Odpovedale so mu zavore

Precej sreče so imeli udeleženci prometne nesreče na Obali. Voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek dopoldne na glavni cesti med Valeto in Lucijo vozil za avtobusom. Kar naenkrat pa je zavil mimo njega na levi vozni pas in tam oplazil nasproti vozeči avto. Potem je spet zavil nazaj na desno, a trčil v avtobus. Nikomur se ni nič zgodilo, trpela je le pločevina. Običajno bi pomislili, da je voznik šel prehitevat »v škarjice«, pa se mu ni izšlo, kajne. Tudi policisti so. A jim je voznik zatrdil, da so mu nenadoma odpovedale zavore. Policisti pa mu niso verjeli na besedo in so odredili izvedeniški tehnični pregled, ki bo pokazal, kako je zdaj s temi zavorami. Izsledki ne nam ne vozniku še niso znani.

Bežanje vas bo drago stalo

Če ste že kdaj pomislili, da bi po tistem, ko zagledate policistovo liziko, pritisnili na plin in jo ucvrli skozi bližnji gozd in prek polja, raje dvakrat premislite. Naj vam v poduk zaupamo tole izkušnjo dolenjskega nespametneža. Novomeški policisti so med kontrolo prometa v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje in kršitev cestnoprometnih predpisov (beri hitrega vijuganja po celi cesti) ustavili voznika osebnega avtomobila, ki pa znakov policistov ni upošteval. Hitro so ga ujeli. 42-letni kršitelj ni hotel sodelovati v policijskem postopku, odklonil je tudi opravljanje preizkusa, ki so mu ga odredili zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini najmanj 2420 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 23 kazenskih točk. Tako. Da ne boste rekli, da vam nismo povedali.

Te preklete zapornice

Prav nič hudega ni slutila gospa, ki se je oni dan vozila iz Lesc proti Bledu, ko so se kar naenkrat začele spuščati zapornice pred železniškim prehodom. Upokojenka je očitno spregledala utripajoč semafor in zapeljala malce predaleč. Na srečo ne preveč. Le toliko, da se je zapornica spustila na njen avto. Vlak je ravno brzel mimo, ko sta se v vrsti pred prehodom znašla dva policista. Urno je eden od njiju skočil iz avta, kar ročno dvignil na pol spuščeno zapornico in voznici svetoval, naj gre le malce nazaj, da se bo zapornica lahko najprej do konca spustila, nato pa spet dvignila. Čeprav bi ji lahko, ji kazni ni napisal. Pohvalno. Oboje: hitra pomoč in prizanesljivost do starejših občanov. Neki voznik za omenjeno gospo se je sicer hudoval, da bi pri gospe morali pogledati, ali ima sploh izpit, pa sta policista bentenje voznika preslišala.

Drugače pa se je glede zapornic končalo v Škofji Loki. Neznani voznik je zapornico prehoda na Trati tako močno poškodoval, da ni več delovala pravilno. To pa bi lahko vodilo v zelo resno situacijo. Žal pa takrat v bližini ni bilo nobenega policista, ki bi kako drugače »pomagal« vozniku, da bi se zamislil nad svojim početjem.

Eden mu ni bil dovolj

Dornberčan je poklical novogoriške policiste, ker so mu ukradli kolo. Policisti so prišli, popisali dogodek, zabeležili, za kakšno gorsko kolo je šlo, da je vredno 150 evrov, in so šli. Pa so se kmalu vrnili. Vmes je namreč za zdaj še vedno neznani storilec ugotovil, da potrebuje še eno, precej boljše in dražje Cultovo gorsko kolo. Pa je odpeljal še to… Policisti ga še iščejo. In kolesa tudi.

Pripravil Primož Knez