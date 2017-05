Potem ko so košarkarji Zlatoroga pred zaključkom lige za prvaka ostali brez statistično najboljšega posameznika Igorja Tratnika, trener Aleš Pipan na današnji odločilni tretji polfinalni tekmi državnega prvenstva zaradi poškodbe mečne mišice ni mogel računati na še enega od nosilcev Jana Špana. Tako je bilo jasno, da je pred Laščani gromozansko težka naloga, ki jim je na koncu ni uspelo uspešno opraviti. Rogaška je bila pred glasnimi domačimi navijači boljši nasprotnik in se je drugič v zgodovini kluba prebila v veliki finale, kjer jo čaka Olimpija. Moštvi bosta za državno krono igrali na tri zmage, prva tekma bo v torek v Rogaški Slatini.

Oslabljeni Laščani so se lahko Rogaški dostojno uprli le v prvem polčasu, saj so na odmor odšli le z dvema točkama zaostanka. V drugem delu so zagospodarili na parketu, ključen del posla pa opravili v obrambi, kjer so povsem ustavili Nejca Bariča, ki je dosegel zgolj šest točk. Gostom ni pomagala niti prevlada v skoku, ki so ga dobili s 40 proti 28. Odličen košarkarski večer za Rogaško je skalil le grd padec Leona Šantlja, ki je po trku s soigralcem Eldinom Čamžićem grdo padel na hrbet, se nekaj časa zvijal v bolečinah, nato pa odšel na klop in tam tudi pričakal konec obračuna.

»Slatničani imajo v svojih vrstah bolj kakovostne igralce, mi pa imamo zelo kratko klop. Tokrat nam ni mogel pomagati niti Jan Špan, od katerega je naša igra zelo odvisna. Brez poškodb smo zdržali vso sezono, nato pa sta se nam v samem finišu poškodovala dva ključna igralca,« je misli po izpadu strnil Aleš Pipan. Finalista Damjana Novakovića skrbijo poškodbe: »Tokrat smo imeli zaradi odsotnosti Špana olajšano delo. Rogaška je spet v finalu in je edina ekipa, ki ji je to uspelo dvakrat v zadnjih treh sezonah. Časa za počitek ni, poleg tega sta se poškodovala še Miha Fon in Leon Šantelj.«