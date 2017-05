Slovenci so pred pričetkom svetovnega prvenstva potihoma pričakovali, da se bodo lahko borili za kaj več kot sedmo mesto, ki zagotavlja obstanek. A razplet dosedanjih tekem je pokazal, da bodo na tem prvenstvu v podobni vlogi kot na preteklih šampionatih.

Tako kot že na večini preteklih obračunih v Parizu, se je slovenskih hokejistom tudi na petem proti Češki znova primeril slab začetek. Prvič je vratar Gašper Krošelj klonil že v tretji minuti, potem ko je ob igralcu več na ledu zadel Michala Repika. Čehi so kljub zgodnjemu vodstvu še naprej silovito napadali in v deveti minuti spet zadeli. Tudi tokrat ob številčni premoči, saj je bil pred tem izključen Jan Muršak. Na 2:0 je povišal Roman Horak, ki se je med strelce še drugič vpisal le tri minute kasneje. Čehi so v prvi tretjini proti vratom Krošlja sprožili kar 18 strelov, Slovenci le štiri.

Slaba predstava hokejistov selektorja Nika Zupančiča se je nadaljevala tudi na uvodu druge tretjine, saj so nasprotniki že po treh minutah prek Michaela Kempnyja povišali na 4:0. Češka je po novem golu v slovenski mreži zaigrali manj agresivno in Slovencem dopustili, da so si priigrali nekaj priložnosti. Proti češkim vratom so ustrelili šestkrat, vendar jim ploščka mimo vratarja Petra Mrazka ni uspelo poslati.

Čeprav je bil zmagovalec pred zadnjo tretjino že znan, so Slovenci v 45. minuti le dosegli častni gol. Zadel je Miha Verlič, podajo pa je prispeval Muršak. A Čehi so že kmalu odgovorili. Tri minute pozneje je na 5:1 povišal Roman Cervenka, kar je bil tudi končni izid tekme.

Slovenske hokejiste, so na peti tekmi tako vpisali še peti poraz, že jutri čaka nov obračun. Ob 16.15 se bodo pomerili proti Belorusiji.