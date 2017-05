Paris Hilton, izumiteljica selfija

Končno smo izvedeli, komu se mora svet zahvaliti za tako pomemben izum, kot je selfi. Nikomur drugemu kot bogati dedinji Paris Hilton, ki je za revijo W Magazine dejala, da si je prav ona izmislila selfi, in sicer že kot majhna deklica s fotoaparatom za enkratno uporabo. »Sem mama tega načina fotografiranja,« se je pohvalila. Žal ta prvi selfi ni ohranjen. Razložila je še, da je ne le izumiteljica selfija, ampak tudi začetnica novega sloga zvezdnic, takih, kot so zdaj spletne zvezdnice. »Ko sva se z Nicole Richie pojavili leta 2000, sva si izmislili nov slog zvezdništva, pri čemer te plačujejo le zato, da si ti. Tedaj sva imeli največji vpliv na sceno. Danes pa lahko postane slaven vsakdo, ki ima pametni telefon. To mi sploh ni všeč,« se je pritožila. Dodala je še, da tedaj ni imela ekipe svetovalcev, tako kot jih imajo spletni zvezdniki danes, še več – svojo slavo je skovala tudi brez instagrama in le s staro motorolo na preklop. Priznala pa je, da ima zdaj kar pet pametnih telefonov. Prav tako ji ni všeč, da jo opisujejo kot »nekdanjo resničnostno zvezdnico«, saj je zdaj uspešna poslovna ženska in »ustvarja nov tip slavnih osebnosti«.