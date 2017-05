Enainosemdesetletni igralec bo sicer letos jeseni posnel še en film, ljubezensko dramo v režiji Patricea Leconta in s soigralko Juliette Binoche, potem pa ne bo več stopil pred kamere. Tako ali tako je že leta 2000 filmsko kariero obesil na klin in od tedaj je na platnu odigral le vlogo Julija Cezarja leta 2008 v filmu Asterix na olimpijskih igrah. Vso svojo igralsko energijo je raje usmeril v gledališče. Alain Delon, ki ga je Vanity Fair razglasil za najlepšega igralca vseh časov, je ob tem še poudaril, da to ne pomeni konec njegovega življenja, temveč le konec kariere.

Mu bo pa po koncu filmske kariere ostala neizpolnjena želja. Sanjal je, da bi igral s Sophie Marceau, a ga je igralka zaradi drugih obveznosti zavrnila in ne bo nastopila v njegovem zadnjem filmu, ki je ljubezenska zgodba ostarelega šarmerja, ki v pozni jeseni svojega življenja spozna največjo ljubezen. Film bodo predvajali na festivalu v Cannesu prihodnje leto, saj se Delon »želi še enkrat vrniti tja«.

Delon ima za seboj tudi burno zasebno življenje, številne avanture, tri žene in štiri otroke, od katerih mu največ preglavic povzroča najmlajši, 23-letni sin Alain-Fabien, ki je očeta pred tremi leti obtožil, da je bil nasilen tako do njegove matere kot do njega in njegovega brata.