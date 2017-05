Za Goldie Hawn je zakon kot elastika

Goldie Hawn in Kurt Russell veljata za zlati hollywoodski par, saj sta skupaj že 34 let. Skupaj sta pred dnevi tudi dobila vsak svojo zvezdo na losangeleškem pločniku slavnih in njuni kolegi so še enkrat lahko opazovali par, ki bi jim lahko bil, kar zadeva zvezo, zgled. »Ali se lahko poročiva? Še nikoli nisva imela take proslave,« se je ob ceremoniji odkritja zvezd šalila Goldie Hawn. Za revijo People pa je vendarle povedala, da je bilo v njunem zakonu tudi veliko izzivov.