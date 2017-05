Avtomobile so parkirali na rivi, popili kavo, se malce sprehodili, nato pa sedli v avtomobile in odhiteli na snemanje v bivšo tovarno Maraska, kjer so začeli snemati prizore oddaje. Šlo je za dirko med Clarksonom v športnem avtomobilu modrem audiju TT RS in Hammondom v buggyju arial nomad. Nato so se vsi trije odpeljali čez paški most, saj bo večina snemanja potekala na otoku Pagu. Ob tem Clarkson svoje vtise objavlja na instagramu. Tako je v petek zapisal, da je na Pagu »srečal prvega podpornika vodje britanskih laburistov Corbyna, ki čisto resno misli, da je bilo na Hrvaškem bolje pod Titom. Zabavno.«

Nova sezona šova bo na sporedu novembra, do sedaj so snemali v Mozambiku, načrtujejo pa še snemanje na Škotskem, v Gruziji in ZDA. Clarkson je pred mesecem dni javnosti predstavil tudi novo dekle, deset let mlajšo Liso Hogan, ki je športna navdušenka, saj redno skupaj hodita na nogometne tekme.