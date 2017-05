Naj odgovorim, kaj zdaj pomeni za nas: enega nosilnih modelov, brez katerega si ugleda in priljubljenosti v prihodnje sploh ne znamo predstavljati. S capturjem smo kupcem ponudili dva svetova v enem: prednosti iz takrat priljubljenega segmenta enoprostorcev smo združili s terencem za prosti čas. Enoprostorci so bili pred leti v izraziti premoči, zato smo tvegali, ko smo iskali nekaj drugačnega. To smo našli v capturju, čeprav smo bili tudi sami najprej zelo previdni, kako se bo odzval trg. A od prvega dne dalje je postajalo jasno, da je bil to zadetek v polno. Tako dober zadetek, da je zasenčil marsikateri naš drugi model. Sprva smo načrtovali letno proizvodnjo 100.000, zdaj pa je 245.000. To pove vse.

Tudi takrat so nas spraševali, zakaj skušamo vse postaviti na glavo. A začutili smo, da se trg spreminja, da želijo kupci igriv, zanimiv in tudi nadvse uporaben avtomobil z lastnostmi mehkih terencev. V tem manjšem segmentu jih še ni bilo veliko, tako da tveganje ni bilo preveliko. S capturjem smo na trg poslali jasno sporočilo: Renault nadaljuje določanje smernic. Zaradi bolj enostavnega zagona proizvodnje smo se tehnično naslonili na clia in ga združili z lastnostmi manjših enoprostorcev. Vzljubili so ga tako novi kupci kot tisti, ki so do takrat prisegali recimo na grand modusa ali scenica.

Kot sem omenil, jih je veliko prišlo iz višjega segmenta, ker so s capturjem dobili tisto nekaj več. Niso potrebovali večjega vozila, a so hoteli dobre vozne lastnosti in prostornost, zapakirano v nadvse sprejemljive zunanje dimenzije, veliko mero drugačnosti in svežine. In najbolj je že od začetka privlačila dvobarvna karoserija. Po prvih načrtih naj bi se okoli 60 odstotkov odločilo za tako različico, potem pa smo bili nenadoma pri 80 odstotkih naročil. S prenovljenim capturjem smo le nadgradili vse to, kar je avtomobil ponujal že do zdaj: boljše materiale, več opreme in sodobnejšo opremo. Med kupci niso več pretežno ženske, ki jih je najbolj privlačila možnost personalizacije.

Avtomobil smo naredili za Evropo, prijel pa se je po vsem svetu. Za Francijo so najpomembnejši trgi capturja Južna Koreja, Japonska, Avstralija, zalivske države in Čile. V Južni Koreji in na Kitajskem so kupci veliko mlajši kot v Evropi, mlade in moške pa prepriča vse več sodobnih tehnologij.