Danes, po desetletju in pol, je Nemčija znova tarča kritik, da ustvarja makroekonomska neravnovesja, ki destabilizirajo evrsko območje in škodujejo njenim zunanjetrgovinskim partnericam. A tokrat ne zaradi sopihajočega gospodarstva, ampak ravno nasprotno, zaradi kolesja gospodarstva, ki se vrti na tako visokih obratih kot že dolgo ne. Nemčija je lani ustvarila rekordni zunanjetrgovinski presežek, ki se z več kot osem odstotki bruto domačega proizvoda lahko brez težav kosa z rekordi, ki jih je pred leti beležila Kitajska, prav tako redna tarča kritik na račun izvoznih presežkov. Brezposelnost v Nemčiji trenutno znaša manj kot štiri odstotke in nič ne kaže, da bi se pozitiven trend padanja brezposelnosti spremenil. Po desetletju stagnacije so začele naraščati tudi plače, dražijo se stanovanja. V nekaterih urbanih središčih so se cene stanovanjskih nepremičnin povečale za več kot dvakrat. Nemci imajo po letih gospodinjskega varčevanja znova več volje trošiti denar. V proračun se steka vse več davkov, država pa ima tako znova več denarja za investiranje v infrastrukturo.

Zapuščina kanclerja Schröderja

Eden od pomembnih razlogov, da nemški gospodarski motor danes prede na tako visokih obratih kot že dolgo ne, je, da so nemški delavci stisnili zobe in kljub velikemu negodovanju pogoltnili reformo trga dela, ki si jo je zamislila ekipa kanclerja Gerharda Schröderja. Reforma, bolj znana pod imenom Agenda 2010, ki je zaživela pred desetletjem in pol, je prinesla korenite spremembe v izplačevanje nadomestil za brezposelnost in v usklajevanja plač, olajšala je agencijsko posojanje delavcev in na splošno naredila trg dela precej bolj fleksibilen, tudi z zvišanjem prihodkov, ki jih lahko Nemci ustvarijo s tako imenovanim malim delom. Nemški delavci so se praktično odpovedali rasti plač za več kot desetletje, da bi tako prispevali k cenovni konkurenčnosti gospodarstva.

Od takrat do danes se je število brezposelnih zmanjšalo s 5,3 na okoli 1,7 milijona. Stopnja zaposlenosti se je zvišala na približno 80 odstotkov, kar je deset odstotnih točk višje kot v Sloveniji. Nemški zunanjetrgovinski presežek pa je narasel z okoli 80 na več kot 250 milijard evrov. Reforma trga dela, ki je Schröderja tudi stala ponovno izvolitev, ni brez kritikov. Mnogi ekonomisti, ki jih zanimata predvsem razporeditev dohodkov v družbi in socialna kohezija, opozarjajo, da je reforma ustvarila na stotisoče slabo plačanih delovnih mest in zaradi manjših pravic delavcev prispe