Tako so sledili pozivu najbolj znanega palestinskega zapornika Marvana Bargutija, priljubljenega politika, ki se je po smrti Jaserja Arafata vedno znova omenjal kot morebiten novi palestinski predsednik. Množična gladovna stavka je za Izrael veliko politično breme. Ker s stavko zaporniki opozarjajo na slabe življenjske razmere v zaporih, na nepravičen administrativni pripor, izraelsko okupacijo in hkrati pozivajo k palestinski enotnosti med političnimi frakcijami, bi izraelske oblasti rade videle, da se stavka čim prej konča. Pred dnevi so izraelske oblasti objavile videoposnetek iz Bargutijeve samice, ki domnevno kaže, kako si lakoto med gladovno stavko blaži z nekaj piškoti. Palestinci so videoposnetek označili za ponaredek in poskus demoralizacije Bargutija in vseh stavkajočih. Mednarodna veriga s hitro prehrano Pizza Hut je šla še korak dlje. Objavila je oglas s prirejeno sliko iz Bargutijeve celice, kjer so mu na tla položili kartonsko škatlo s pico, en kos pa v umivalnik ter pripisali: »Barguti, če že prekineš gladovno stavko, zakaj ne bi tega storil s pico?« Med Palestinci in v arabskem svetu oglas ni naletel na navdušenje. Prav nasprotno, zaradi posmehovanja gladovni stavki Palestincev so se drug za drugim začeli vrstiti pozivi k bojkotu Pizze Huta. Medtem ko so v izraelski podružnici Pizze Huta pojasnjevali, da je oglas poskušal biti humorističen poskus oglaševanja njihovega dostavnega servisa, se v centrali mednarodne verige s tem niso strinjali. Prekinili so sodelovanje z izraelskim PR-podjetjem in se opravičili za oglas.