Vrnitve so namreč eno, velike vrnitve pa drugo. Po 27 letih se na male zaslone na primer vrača David Lynch s svojim Twin Peaksom, že naslednji teden prihaja novo, šesto nadaljevanje Osmega potnika v režiji Ridleyja Scotta, čas pa bo tudi za peti film iz franšize Pirati s Karibov. Tiste franšize, ki je popularizirala piratske motive in jih s ponudbo raznoraznega trgovskega blaga na temo piratstva spravila v mainstream, rockerje, motoriste in druge »nekonformiste« pa v zmrdovanje in jezo. Mrtvaška glava s prekrižanima mečema, ki je v 60. in 70. letih srepo strmela z jaken motoristov in nato v 80. prešla v modo še vedno dovolj zaresno neuklonljivih in marginalnih heavymetalcev, ki so svoji odrski opremi dodajali verižice, uhane in šale, je, ko jo je v roke dobil Disney, postala igrača za otroke. Usnjene jakne so zamenjali figurice, nakit, obutev, prigrizki in celo pohištvo, majice z mrtvaško glavo pa so začeli nositi prvošolčki. Ko se je mrtvaška glava pojavila še na Hello Kitty, je bilo jasno, da so pirati dokončno izgubili svoj primarni status. Bolj otročje od Hello Kitty in bolj mainstreamovsko od Disneyja pač ne gre.

Nenadoma so rockerji v pomenu rockerstva glavnega pirata Piratov s Karibov Jacka Sparrowa, pri igranju katerega se je Johnny Depp opiral na kitarista skupine Rolling Stones Keitha Richardsa, želeli postati vsi. Malo zli, malo zabavni, malo zmešani in malo neprilagojeni. Nekako tako denimo kot Bart Simpson iz Simpsonovih, ki ga je revija Time razglasil