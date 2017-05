Zamisel o 50 dneh nevarnih izzivov se je v Rusiji razširila leta 2016, 21-letni Filip Budejkin pa je svojo taktiko pilil že od leta 2013. Samomorilska igra Sinji kit se širi po družabnih omrežjih in cilja predvsem na mlade. V dneh opravljanja izziva jih nagovarja k različnim nalogam, skozi katere je Budejkin s skupino pomočnikov ugotavljal, katere od njih je mogoče psihološko manipulirati. Igra se imenuje Sinji kit, ker je ta vrsta kitov med drugim znana po tem, da namenoma nasede na obalo, da umre.

Večina mladih je z igro, ko so se začeli nenavadni izzivi, prenehala. Tisti, ki so vztrajali, so dobivali vse nevarnejše izzive, med njimi denimo rezanje kože na lastnem telesu in ubijanje živali. Da so dokazali, da so izziv opravili, so morali objaviti videoposnetek početja.

Ruske oblasti menijo, da je več samomorov, ki so se zgodili v zadnjem času, povezanih prav s to igro. Ena od najstnic je denimo pred tem, ko je »padla« s strehe bloka, na družabna omrežja objavila sliko sinjega kita, poroča BBC.