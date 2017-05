29. aprila 2017 se je pričel festival, ki ga je organizator podjetje Fyre Media tržilo kot luksuzni oddih na Bahamih, že kmalu po začetku pa se je spremenil v kaos, ko organizatorji niso uspeli priskrbeti niti osnovnih življenjskih potrebščin. Billy McFarland in soorganizator raper Ja Rule sta sedaj tarča mnogih tožb.

Na posnetku konferenčnega klica, objavljenega na Vice, je ustanovitelj katastrofalnega festivala povedal uslužbencem, da sicer niso odpuščeni, ampak da plače ne bodo dobili. Pri tem jih je tudi povabil, da lahko vseeno ostanejo na otoku in pomagajo pospraviti nastalo zmedo. Uslužbenci so nato izpostavili, da, če jih ne bo odpustil, ne bodo mogli zaprositi niti za nadomestilo za brezposelnost. McFarland je odgovoril, da sicer ne ve, kako vse to vpliva na nadomestilo za brezposelnost, da pa se bo posvetoval z nadrejenimi o tej tematiki.

Med klicem je organizator prav tako potrdil, da bo poskusil podjetje voditi še naprej, da pa se bodo osredotočili predvsem v management.

McFarland naj bi uslužbence festivala prav tako zavajal, da je podjetje Fyre Media 21. marca prejelo 10,5 milijona dolarjev od investitorja Comcast Ventures. Kot je razkril ameriški poslovni medij Bloomberg, posel nikdar ni bil sklenjen.

Uslužbenci so se ob polomiji festivala in očitnih nepravilnostih ustrašili tudi morebitnih preiskav ameriškega FBI, a jim je McFarland odgovoril, da ne ve in da je to verjetno to odvisno od vsakega posameznika posebej. FBI na isto vprašanje ni želel podati odgovora.

Večina uslužbencev je dala odpoved v ponedeljek, kmalu za tem pa jim je bil onemogočen dostop do službene elektronske pošte.