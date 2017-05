Slovensko farmacevtsko društvo odličje podeljuje posameznikom za njihove izjemne zasluge pri razvoju farmacevtske stroke v slovenskem in mednarodnem prostoru in za pomemben prispevek h gospodarskemu ter družbenemu razvoju.

Slovensko farmacevtsko društvo je svojo odločitev utemeljilo: »Mag. Vojmir Urlep si je skupaj s sodelavci prizadeval in tudi uspel Slovenijo umestiti na zemljevid držav, v katerih potekajo razvojne in proizvodne aktivnosti ne samo generičnih, temveč tudi novih inovativnih zdravil in učinkovin. V času od leta 2007, ko Lek vodi Vojmir Urlep, je družba podvojila število razvojnih projektov in postala vodilni Sandozov razvojni center za tehnološko zahtevne projekte.« Dodali so, da se je pod Urlepovim vodstvom družba Lek uveljavila kot eden najuspešnejših delov globalne korporacije Novartis, okrepila sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami ter s projekti, kot je Regijski BioCamp, odprla vrata novemu znanju in inovativnemu razmišljanju za prihodnost.

»V svoji karieri sem si nenehno prizadeval za širšo povezanost slovenske farmacevtske stroke in njenih članov, ne glede na to, v katerem delu strokovnega uveljavljanja le-ti delujejo. Zaupam znanju, ki ga slovenski strokovnjaki posedujejo in verjamem, da lahko s skupnimi močmi dosežemo marsikaj. Verjamem, da lahko s sodelovanjem, vztrajnostjo in pogumom skupaj s sodelavci osvojimo številne uspehe in premostimo še tako zahtevne izzive,« je povedal Vojmir Urlep.

Podelitev priznanj je potekala v sklopu Simpozija ob 42. skupščini Slovenskega farmacevtskega društva. Na tridnevnem dogodku se je zvrstilo preko 430 udeležencev, pretežno s področja farmacije. Ti bodo v sklopu pestrega programa lahko sodelovali pri več kot dvajsetih različnih predavanjih, simpozijih in okroglih mizah, ki obravnavajo raznolike aktualne farmacevtske tematike.