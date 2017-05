Zasedba iz Manchestra si je pot do Friends Arene v Solni, ki bo 24. maja gostila veliki finale evropske lige, tlakovala že pred tednom dni na Pirenejskem polotoku, ko je slavila z 1:0, na današnji povratni tekmi pa je na svojem Old Traffordu po neprepričljivi igri, z zvrhano mero sreče potrdila svojo vozovnico za Skandinavijo. Manchester United se bo v finalu pomeril z nizozemskim Ajaxom iz Amsterdama, ki je v polfinalu izločil francoski Lyon s skupnim izidom 5:4.

Izbranci portugalskega trenerja na angleški klopi Joseja Mourinha so bili uvodoma v podrejenem položaju. Njihovi tekmeci iz Galicije so vršili strahovit pritisk, prvo priložnost so si priigrali že v četrti minuti, strel Iaga Aspasa pa je ubranil Sergio Romero. Gostitelji so se po desetih minutah igre otresli uvodnega napada gostov in povsem prevzeli nadzor na igrišču, v 17. minuti pa so tudi povedli. Po kombinirani akciji in natančnem predložku Marcusa Rashforda je po strelu z glavo zadel Belgijec Marouane Fellaini.

Celta iz Viga je po prejetem zadetku zaigrala še bolj tvegano in pustila še več odprtega prostora v svoji obrambi, Manchester United pa navzlic nekaterim obetavnim akcijam ni oplemenitil svojega vodstva do konca prvega polčasa. Nekaj (pol)priložnosti je imela tudi španska zasedba, najbolj obetavno priložnost pa je zapravila v 42. minuti, ko je Daniel Wass z glavo streljal mimo angleških vrat.

Uvod v drugi polčas je bil preslikava prvega, Španci so krenili silovito, a lepšo priložnost so si v 49. minuti priigrali Angleži; močan strel Henrika Mkhitaryana pa je zaustavil gostujoči vratar Sergio Alvarez. Celta iz Viga je pokazala veliko želje po izenačujočem golu, blizu želenemu cilju je bila v 58. minuti, ko je švedski napadalec John Guidetti z 12 metrov streljal mimo vrat, šest minut kasneje pa bi United lahko povišal na 2:0, toda poskus Rashforda je ponovno zaustavil Alvarez.

Nekaj sekund pred koncem je United rešila sreča Španci so v zadnjih dvajsetih minutah znova nevarno grozili, poskus Guidettija ni končal v mreži, v 85. minuti pa je po predložku z desne strani izenačujoči gol dosegel rezervist Facundo Roncaglia. Po golu je zavrela kri na igrišču, izključena sta bila Eric Bailly in Roncaglia, v živčni končnici in šestminutnem podaljšku pa ni prišlo do spremembe izida, čeravno bi v izdihljajih tekme Guidetti lahko postavil tekmo na glavo in dosegel zmagoviti gol, a je bil pred vrati Rdečih vragov malce nespreten, ko se je žoga pred njim tudi nekoliko nerodno odbila.