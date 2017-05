Čeprav so nastopili brez poškodovanih prvega zvezdnika ekipe Kawhija Leonarda in francoskega veterana Tonyja Parkerja, Spurs niso imeli nobenih težav z gostitelji. Na poti do 13. nastopa v konferenčnem finalu je blestel zlasti LaMarcus Aldridge s 34 točkami in 12 skoki, Jonathon Simmons je k zmagi dodal 18 točk.

Aldridge, ki že enajsto sezono nosi dres San Antonia, se je po šestih poskusih prvič prebil v finale zahoda. »Res se je izkazal. Zahteval žogo, iskal dobre položaje za met, pobiral žogo pod obročema, za nameček pa je še zelo, zelo dobro podajal žogo soigralcem. V bistvu je vodil našo igro,« je po tekmi Aldridgea pohvalil trener ostrog Gregg Popovich.

»Danes sem bil morda malo več pri žogi, zato sem imel več priložnosti, da napolnim koš. Skušal sem nadzorovati igro, najti pravi ritem in ga zadržati celotno tekmo. Menim, da mi je kar uspelo,« je dejal razpoloženi Aldridge.