Okrožno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da mora časopisno podjetje Mladina poslancu SDS Branku Grimsu plačati odškodnino v višini 5000 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Grims je od Mladine zahteval 40.000 evrov odškodnine zaradi objave fotografije, ki prikazuje njegovo družino pri maši na Brezjah. Fotografija je bila objavljena v satirični rubriki Mladinamit v okviru članka z naslovom Ni vsak dr. G. že dr. Goebbels, umeščena pa je bila pod sliko družine Josepha Goebbelsa – nekdanjega nacističnega ministra za propagando.

Sodnica Jasminka Jaša Trklja je tokrat že tretjič obravnavala tožbo Grimsa zoper Mladino. Prvič je njegov zahtevek v celoti zavrnila, drugič pa mu je prisodila 5000 evrov odškodnine. Tudi tokrat je razsodila, da denarna odškodnina 5000 evrov predstavlja ustrezno moralno zadoščenje za vse pretrpljene duševne bolečine tožnika zaradi objave spornih fotografij. Ob tem je dodala, da dosojena sankcija ni tako stroga, da bi imela zastraševalni učinek na novinarje. Po oceni sodišča je Grims trpel intenzivne duševne bolečine najmanj nekaj mesecev po objavi fotografije, zmerne oziroma blage pa trpi še zdaj.

Mladina: Sodnica ni sledila višjemu sodišču

»Glede na to, da sodnico poznamo že iz prejšnjih faz, nas ni začudilo, da ni sledila napotkom višjega sodišča, ki je bilo zelo jasno glede odškodnine,« nam je povedal odgovorni urednik Mladine Grega Repovž. Poudaril je, da je višje sodišče podalo napotke, da ni razloga za odškodnino, saj gre za politika, ki je torej javna oseba in nosilec oblastne funkcije. Poleg tega so se Grimsu v Mladini zaradi objave že opravičili.

Kot smo v Dnevniku že poročali, so višji sodniki v zadnjem sklepu zapisali, da »nedenarni odškodninski zahtevek sam po sebi seveda ne izključi zahtevka za plačilo denarne odškodnine, njegova utemeljenost pa tudi ni sama po sebi umevna«. Dodali so še, da je šlo pri objavi v Mladini za debato v javnem interesu, da tožnik sam izpostavlja svojo družino fotografiranju in da fotografija ni bila posneta na skrivaj.

Odgovorni urednik Mladine je pojasnil tudi, da njihove izkušnje v minulih primerih, kot je bila zadeva Srečko Prijatelj proti Mladini, kažejo, da se sodišče izogiba jasnim sodbam. Repovž je zato napovedal, da bodo pritožbo vložili tudi na evropsko sodišče za človekove pravice. »Ne gre namreč za Mladino ali za denar, gre za svobodo javne besede, predvsem pa za razumevanje humorja,« je pojasnil Repovž. »Če bi v Franciji veljali slovenski sodni standardi, bi morala biti revija Charlie Hebdo vsak teden prepovedana.« Za mnenje o razsodbi smo prosili tudi Branka Grimsa, ki pa se do konca redakcije na našo prošnjo ni odzval.