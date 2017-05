Evropska komisarja za promet ter migracije, notranje zadeve in državljanstvo Violeta Bulc in Dimitris Avramopulos sta staknila glavi šele, potem ko je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost v sredo potrdilo, da po marčevski prepovedi elektronskih naprav v ročni prtljagi na letih iz Turčije, Maroka, Jordanije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Kuvajta vlada razmišlja o širitvi prepovedi na lete iz Evrope. Washingtonski odločitvi je tedaj sledila Velika Britanija z nekoliko krajšim in drugačnim izborom držav, v obeh primerih pa so bile zajete le letalske družbe z matičnimi letališči v teh državah.

Ameriški mediji so poročali, da bo odločitev o novih prepovedih sprejeta že v enem dnevu, a se to vsaj do včerajšnjega popoldneva ni zgodilo in je ostalo pri ugibanjih, katere države oziroma letalske družbe naj bi se pridružile takim prevoznikom, kot so Royal Jordanian Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates and Etihad Airways. Po napovedih naj bi bile to kar vse največje evropske letalske družbe z neposrednimi leti v ZDA, od Lufthanse do Air France-KLM, British Airways itd.

Nevarne baterije V pismu Johnu Kelyju, ameriškemu ministru za domovinsko varnost, in ministrici za promet Elaine Chao sta evropska komisarja izrazila pomen izmenjave informacij o možnih varnostnih grožnjah na evropskih letališčih in »pripravljenost za konstruktiven dialog z ameriško stranjo tako na politični kot tehnični ravni za skupno oceno tveganj in preučitev skupnih ukrepov«. Zavzela sta se za izreden sestanek, evropski regulatorji letalskega prometa pa so medtem opozorili na resno nevarnost množice elektronskih naprav v prtljažnem prostoru na čezoceanskih letih, saj lahko slabo izključene litijsko-ionske baterije zanetijo požar. Da gre za resno nevarnost dokazuje podatek ameriške zvezne letalske administracije (FAA). Lani je namreč bilo 33 primerov požarnega alarma na krovih letal med poletom zaradi elektronskih naprav, ki so jih s sabo prinesli potniki. Trikrat so bile vzrok omenjene baterije v prenosniku, dvakrat pa v tablici. Ob marčevski prepovedi vseh elektronskih naprav v ročni prtljagi z izjemo mobilnih telefonov in medicinskih pripomočkov, s katerimi pa morajo potniki na dodaten pregled, je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost kot razlog navedlo možnost napadov z lažnimi napravami, predelanimi v eksplozivna telesa. Edini, sicer tudi ne povsem pojasnjen, se je zgodil februarja lani na poletu iz Mogadiša, ko je letalo z manjšo luknjo v trupu varno prisilno pristalo. Samomorilski napadalec naj bi tedaj lažni prenosnik v kabino letala prinesel mimo varnostne kontrole.

Prepoved tudi za ameriške prevoznike Odločitev Trumpove administracije, da dobro leto dni po incidentu s prepovedjo zajame najbolj konkurenčne in največje arabske letalske družbe s pestro ponudbo storitev za potnike z elektronskimi napravami na krovu, so nekateri komentirali kot posredno pomoč ameriškim letalskim družbam, čeprav nobena izmed njih ni imela neposrednih letov z desetih letališč v prej omenjenih osmih bližnjevzhodnih oziroma severnoafriških državah. Prepoved prenosnikov, tablic, bralnikov in tudi fotoaparatov na poletih iz Evrope bi morala zajeti tudi ameriške prevoznike, zato so se z njihovimi predstavniki včeraj sestali uradniki iz ministrstva za domovinsko varnost in jim pojasnjevali razloge za okrepljene varnostne ukrepe. John Kelly pa je na zaprtem sestanku o domačih varnostnih grožnjah z varnostnimi vprašanji v letalskem prometu seznanil senatorje.