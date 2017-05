Skoraj točno pred letom dni je kranjski župan Boštjan Trilar svečano odprl novo parkirišče. Zgradilo ga je javno podjetje Komunala Kranj v večinski lasti občine, ki pa za okoli 70.000 evrov vredno gradnjo v središču mesta očitno ni pridobilo nobenih dovoljenj.

Gradbena inšpekcija je izdala odločbo, po kateri je treba parkirišče zapreti, saj je prepovedala njegovo uporabo. Razlog: investitor ni poskrbel za spremembo namembnosti zemljišča. Odločba sicer še ni pravnomočna, del parkirišča pa normalno obratuje. »Parkirišče Stara Sava obratuje na obeh platojih tako za najemnike parkirnih prostorov kot za občasno parkiranje. Začasno je omejen le dostop do tistega dela, ki je predmet odločbe in inšpekcijskega postopka,« so sporočili iz kranjskega komunalnega podjetja.

Župan trdil, da je vse zakonito Lani po odprtju parkirišča, katerega del je namenjen tudi parkiranju avtodomov, je župan Kranja Boštjan Trilar na novinarsko vprašanje, ali ima parkirišče tudi vsa potrebna dovoljenja, suvereno zatrdil, da je vse v redu. Prav tako so bili prepričani tudi v Komunali Kranj, kjer so potrdili, da niso iskali nobenih dovoljenj, češ da niso potrebna. Na upravni enoti Kranj so že lani pojasnili, da niso prejeli niti ene same vloge za gradbeno dovoljenje, seveda pa posledično niso mogli izdati niti uporabnega dovoljenja. Površina za parkirišče tik pred vhodom v staro mestno jedro ter ob knjižnici in občinski stavbi je nastala, ko so porušili objekte tako imenovane Stare Save, kjer so bili trgovine in lokali, manjši del je bilo tudi parkirišče. Ker bi zaradi spremembe namembnosti morali ob gradnji kot vsak navaden občan poskrbeti za dokumente, pa niso, je ukrepala inšpektorica. Za svojo odločitev je potrebovala malo manj kot leto dni in na Komunali Kranj so nam zatrdili, da se bodo na njeno odločitev pritožili.