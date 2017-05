Po tem, ko so na ministrstvu za okolje in prostor februarja z novim razpisom spet iskali kandidata za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, morebitna izbira kandidata še ni blizu. Na ministrstvu so pojasnili, da so sicer že ocenili vizije delovanja razvoja parka ter predlog strateškega načrta zavoda za obdobje 2017–2021, kar so morali kandidati priložiti življenjepisu in vlogi za zasedbo prostega delovnega mesta. Med osmimi kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje za zasedbo tega delovnega mesta, sta bili viziji dveh kandidatov ocenjeni kot neustrezni, pravijo na ministrstvu. Do marca, ko je bil rok za prijavo na razpis, se je sicer nanj javilo devet kandidatov.

Do kandidata najkasneje poleti Dobra dva meseca po zaključenem roku za prijavo na razpis pa postopek izbire še ni končan. »V nadaljevanju izbirnega postopka bo ministrica na podlagi opravljenih pogovorov s kandidati predlagala najustreznejšega kandidata,« sporočajo z ministrstva za okolje in prostor. Ministrica Irena Majcen naj bi to storila še pred potekom mandata vršilca dolžnosti direktorja Bogomila Breznika, ki po podatkih ministrstva poteče 20. julija letos. Javni zavod Triglavski narodni park je sicer brez direktorja s polnim mandatom že od oktobra 2013, lani poleti pa je bil zavod celo 21 dni brez kakršnegakoli vodstva. Bogomilu Brezniku se je namreč konec junija lani že iztekel en mandat v. d. direktorja, julija pa ga je vlada znova imenovala za v. d. direktorja.