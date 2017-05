Steklo je sojenje Tomiju Kolarju, obtoženemu, da je 23. novembra lani vzel življenje Ludviku Pukšiču. Umor se je zgodil v tretjem traktu zapuščene stavbe nekdanjih mariborskih zaporov. Tožilka Mateja Artenjak obtoženemu očita, da je Pukšiča umoril na grozovit način. Z nožem se mu je približal, ko je ta spal na trebuhu na svojem ležišču. Kar štirinajstkrat ga je zabodel, večino ran mu je prizadejal v hrbet.

Ko je predsednica senata Danila Dobčnik Šoštarič Kolarja vprašala, ali obtožnico razume, je odvrnil: »Obtožnica je lažna in nerazumljiva.« Kolar namreč ves čas zatrjuje, da on sploh ni Tomi Kolar in da v pripor niso vtaknili pravega. Sodišču očita, da ni preverilo njegove identitete, ko pa ga je sodnica včeraj vprašala po osebnih podatkih, jih ni hotel povedati. Se je pa odločil, da se bo zagovarjal in da bo tudi odgovarjal na vprašanja, a smo spremljevalci procesa prej kot zagovor poslušali njegovo »predavanje«, kaj v kriminalističnem jeziku pomeni manjša sled, indic in kaj dokaz.

Nemogoče obnašanje Njegovo govoričenje ni imelo zveze z ničimer, je pa, kot že na predobravnavnem naroku, skoraj v vsakem stavku tudi včeraj žalil sodišče in tožilstvo, zaradi česar ga je sodnica vsaj štirikrat opomnila, naj takšno ravnanje preneha in naj se ne ponavlja. »Povzetke delam,« je ignoriral pripombo sodišča in senat prosil, naj bo bolj potrpežljiv. Ker se je nemogoče vedel še naprej, je po krajšem premisleku senat odločil, da se ga odstrani iz dvorane. Kolar se je delal presenečenega, buljil v sodnico z odprtimi usti in se, ko sta ga paznika prijela pod roko, zadrl: »Bravo, Slovenija!« Miru ni dal niti na hodniku sodišča, njegovo protestiranje se je slišalo v sodno dvorano, zato sta pravosodna policista ocenila, da je bolje, da ga odvedeta nazaj v pripor. Sodnica je obravnavo nadaljevala. Prebrala je, kaj se je z obdolženim dogajalo po prijetju, ko so ga policisti privedli pred preiskovalno sodnico. Tudi tedaj je trdil, da ni ta, za kogar ga imajo in da se je ljudem pogosto predstavljal z različnimi imeni, večkrat da je komu rekel, da je Tomi, včasih je bil Jani in tako naprej. Očitke tožilstva, da je Ludviku Pukšiču vzel življenje, je zanikal tudi pred preiskovalno sodnico in ji dejal: »Zložili ste si eno zgodbico, ki vam odgovarja. A jaz nisem ničesar kriv.« Preiskovalna sodnica je med opombe zapisala, da z obtoženim ni mogoče komunicirati, tudi pred njo se je razburjal, je pa vztrajal, da nima nikakršnih psihičnih težav. A kot smo izvedeli neuradno, je bil Tomi Kolar večkrat na psihiatričnem oddelku, kjer so mu postavili več diagnoz, med drugim, da ima shizoidno osebnostno motnjo in da trpi za depresijo. V predkazenskem postopku je sodišče vključilo izvedenca psihiatra, a ta glede na dejstvo, da obtoženi v svoj zagovor ni povedal skoraj nič, mnenja ni mogel izdelati.