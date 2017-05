Macron-Merklova: (ne)upravičena pričakovanja

Zmaga Emmanuela Macrona na francoskih volitvah je sprožila veliko različnih komentarjev in ocen. Od tistih, ki se ukvarjajo z geostrateškimi posledicami te zmage in predvsem odnosa Francije in Evrope do ZDA, Rusije in Velike Britanije, do takšnih, ki analizirajo rezultat teh volitev s stališča prihodnjega razvoja političnih odnosov v celinski Evropi, posebej med Francijo in Nemčijo. Nas bo zanimalo, ali lahko tak rezultat pomeni premostitev dosedanjih razlik v ekonomskih paradigmah, ki sta ju praviloma zagovarjali ti dve državi, in kako bo njuno medsebojno usklajevanje različnih ekonomskih izhodišč vplivalo na oblikovanje vplivnih območij med državami članicami Evropske unije. To je zanimivo še posebej, zato ker se rezultati volitev v Franciji in prihajajoče volitve v Nemčiji ter Italiji prepletajo s predlogi evropske komisije glede prihodnje evropske usmeritve, in sicer v razponu od zgolj delujočega enotnega trga do politične unije.