Tudi šesti dan italijanskega Gira je Jan Polanc paradiral v modri majici. Glede na traso v naslednjih dneh bo tako predvidoma še nekaj dni, saj do 9. etape ni visoko kategoriziranih vzponov. Junak Etne ima v nadaljevanju odprtih več možnosti. Ne samo nove poskuse z ubežniki, ki so včeraj znova prišli na svoj račun, priložnost pa je izkoristil Švicar Silvan Dillier (BMC), Polanc se dobro drži tudi v skupnem seštevku. Včeraj (32. mesto) je v zaključku na kratek klanec proti najboljšim v skupnem seštevku sicer izgubil 11 sekund, vendar je skupno ostal 19.

Čeprav je že etapna zmaga in vožnja v modri majici najboljšega hribolazca za 25-letnega kolesarja izjemen dosežek, je v interesu njegove ekipe UAE Emirates, da majico čim dlje zadrži. Nosilci štirih prestižnih majic so deležni posebne pozornosti od starta do cilja, vključno s svečanim oblačenjem po etapi. Ob tem Polanc le 15 sekund zaostaja za kapetanom Ruijem Costo in ima vlogo namestnika, če bi se Portugalcu kaj zalomilo. Še posebej zato, ker Kranjčan dobro prenaša napore tretjega tedna. Tudi med mladimi je v ospredju. Pred njim so Bob Jungels, ki vozi tudi v rožnati majici, Britanec Adam Yates in Italijan Davide Formolo.

Tudi v lovu na belo majico ni naključij. Luka Mezgec je po včerajšnji etapi razkril, da je imel Adam Yates podporo vse ekipe. »Vedeli smo, da bo zaključek prestrm, zato je bila moja edina naloga, da Adam ne bi po nepotrebnem izgubljal sekund. Pred tehničnim odsekom sem naše pripeljal v ospredje. To je bil prvi lahkotnejši dan zame na Giru,« je ozadje opisal Mezgec. Nekaj upanja, da bi se včeraj pokazal med prvimi, je imel slovenski prvak Jan Tratnik. »Moja ekipa CCC mi je pomagala, da poskušam narediti dober dosežek, a so bili zaključni kilometri težki, zame pretežki. Med najboljšo trideseterico so bili z izjemo štirih ubežnikov le hribolazci, ki merijo na vrh skupnega seštevka. Ta podatek je dovolj zgovoren. Potrudil sem se do skrajnih moči, žal je bila cesta v Terme prestrma,« je svoj pogled razkril Tratnik.

V ekipi Bahrain Merida je v središču pozornosti Luka Pibernik. Kapetan Vincezo Nibali ne sili v ospredje. Simpatična zmota v peti etapi, ko je pred zaključnim krogom v Messini slavil zmago, je široko odmevala. Kolesar iz Suhadol je dobil več pozornosti v medijih kot na primer drugouvrščeni, ki v kolesarstvu zelo hitro potone v anonimnost. »Zaradi praznih baterij mi je prenehala delati radijska postaja za zvezo do spremljevalnega avtomobila. Tudi kilometri na števcu se niso ujemali s popotno karto. Videl sem 'luknjo' na čelu kolone in se spozabil. Ni kaj, se zgodi,« je povedal Luka Pibernik. Tudi Vincenzo Nibali je našel opravičilo zanj. Navsezadnje – Pibernikova nerodnost je v ekipi Bahrain Merida prekrila neljub pripetljaj s Špancem Javierjem Moreno. Ker je med etapo s ceste porinil Italijana Diega Roso (Sky), so ga diskvalificirali in poslali domov. V imenu kolesarja se je pred mediji opravičeval tudi Gorazd Štangelj.

Izidi, 6. etapa (217 km): 1. Dillier (Švi, BMC Racing Team) 4:58:01, 2. Stuyven (Bel, Trek-Segafredo) isti čas, 3. Pöstlberger (Avs, Bora-Hansgrohe) + 0:12, 32. Polanc (UAE Emirates) + 0:50, 49. Tratnik (CC Sprandi Polkowice) + 1:12, 106. Pibernik (Bahrain Merida) + 4:27, 115. Mohorič (UAE Emirates) + 6:03, 129. Mezgec (Orica-Scott) + 7:46, 161. Koren (vsi Slo, Cannondale-Drapac) + 13:43, skupno: 1. Jungels (Luks, Quick-Step Floors) 28,20:47, 2. Thomas (Sky) + 0:06, 3. Yates (oba VB, Orica-Scott) + 0:10, 19. Polanc + 1:09, 102. Pibernik + 27:45, 104. Mohorič + 28:15, 127. Tratnik + 32:32, 134. Koren + 35:37, 140. Mezgec + 36:55.