Trenerja Rogaške in Zlatoroga Damjan Novaković in Aleš Pipan sta pred polfinalno serijo v en glas dejala, da se njuni moštvi dobro poznata in da pričakujeta izenačene tekme. Nista se uštela. Do polfinala so se Slatinčani in Laščani v tej sezoni pomerili šestkrat, izid v zmagah pa je bil 3:3. Podobna zgodba se nadaljuje tudi v polfinalu, v katerem je doslej vsako od moštev slavilo na gostovanju. Današnja tekma ne bo le določila, kdo bo prišel do boljšega razmerja zmag v letošnji sezoni, temveč tudi, precej bolj pomembno, drugega finalista državnega prvenstva.

Psihološka prednost bo pred tretjim, odločilnim dvobojem zagotovo na strani košarkarjev Rogaške. Ti bodo imeli na svoji strani tudi glasne navijače, ki športno dvorano v Rogaški Slatini praviloma napolnijo že dobre pol ure pred začetkom vsake tekme. Ob tem so košarkarji Damjana Novakovića na drugi tekmi večino časa zaostajali, a predvsem po zaslugi odličnega Taylorja Johnsa (21 točk, 11 skokov, statistični indeks 32), ki je postal Dnevnikov igralec drugih polfinalnih tekem, v zadnji četrtini naredili velik preobrat in s tem zmago iztrgali iz rok Zlatoroga. Košarkarji trenerja Aleša Pipana so bili z mislimi vsaj nekoliko gotovo že pri drugem zaporednem finalu, zato bo ključna psihična priprava pred odločilno tretjo tekmo.

»Zdaj se je treba zbrati in pozabiti na vse, kar se je dogajalo do zdaj. Pogledali smo, kaj smo počeli narobe in skušali v enem dnevu popraviti naše napake. Predvsem si želim, da na tretji tekmi ne bomo počeli podobnih kot na drugi. Dati moramo vse od sebe, saj bomo le tako imeli možnost preboja v tako želeni finale,« pravi Aleš Pipan, ki je do finala državnega prvenstva v svoji karieri na klopeh Zlatoroga, Krke, Slovana in Olimpije zmogel že osemkrat, a še nikoli ni prišel do lovorike. »Na nas je, da tekmo odigramo maksimalno zbrano in bojevito. Pričakujem nabito polno dvorano in navijače kot našega šestega igralca,« pa napoveduje Damjan Novaković, ki je v sezoni 2014/15 z Rogaško že nastopil v finalu, a klonil proti Tajfunu.