Muzejsko-spominski center Dražena Petrovića v Zagrebu, ki je posvečen največjemu hrvaškemu košarkarju pa tudi enemu od največjih evropskih športnikov, leta 1993 v prometni nesreči umrlemu Draženu Petroviću, se je v sredo pohvalil z novo pridobitvijo. New Era, največje svetovno podjetje za izdelavo kap s športnimi motivi, je izdelalo dve ediciji kap, posvečenih Draženu Petroviću.

Edicija, omejena s številom 204

»Imeli smo priložnost delati z največjimi športnimi inštitucijami na svetu, od evrolige in Manchester Uniteda do lige NBA, ameriške bejzbolske lige in lige ameriškega nogometa, to pa je bil poseben projekt, ker Dražen Petrović ni bil samo izjemen športnik, ampak tudi velik človek. Petrović je imel sposobnost združevati ljudi, to pa v njegovem imenu še vedno počnejo prek tega muzeja,« je ob predstavitvi kap dejal Paul Gils, predsednik evropskega oddelka podjetja New Era. Za kakšno posebnost gre, dokazuje tudi to, da so pri New Era, ki obstaja že od leta 1920, naredili kape že z vsemi motivi ameriškega profesionalnega športa, tudi za individualne športnike, nikoli pa še niso izdelali kape za enega evropskega košarkarja. Dražen Petrović pa je dobil ne samo eno kapo, ampak dve, od katerih je ena narejena v omejeni izdaji. Obe kapi s ščitkom sta modri, kar je tudi barva ameriškega košarkarskega kluba New Jersey Nets, za katerega je zabijal koše Petrović, iz omejene edicije pa so na voljo samo 204 (oštevilčene) kape. »Število 204 smo izbrali, ker je enako številu tekem, ki jih je Dražen Petrovič odigral v ligi NBA. Gre pa za kapo z ravnim ščitkom, ki je značilna za ameriško košarko,« je pojasnil Gils, ki kot pravi podjetnik ni pozabil dodati, da gre za kapo najvišje kakovosti in da je zelo lepo izdelana.

Kot je izrazil upanje zagrebški župan Milan Bandić, ki je obiskal predstavitev in eno od kap tudi sam preizkusil, sta kapi le začetek »nekih novih kap«, pri tem pa spomnil, kako velik športnik je bil Dražen Petrović: »Znano je, da je po koncu vsake tekme ostal v dvorani in še eno uro in pol metal na koš. In to je znano za vse velike. Talent brez dela ostane samo talent, on pa je imel talent in voljo do dela.«