Snap INC, lastnik socialne platforme Snapchat, ki ponuja instantno deljenje različnih tipov video in avdio vsebin, je v sredo po zaključku trgovanja objavil svoje prve rezultate po splavitvi družbe na borzi. V zadnjem četrtletju je družba dosegla kar 2,2-milijardno izgubo, medtem ko so se prihodki dvignili za kar 300 odstotkov na slabih 150 milijonov dolarjev. Analitiki so sicer pričakovali 158 milijonov dolarjev prihodkov. V oči najbolj bode podatek o številu novih aktivnih uporabnikov, ki se je okrepil za zgolj 5 odstotkov (8 milijonov) na skupaj 166 milijonov. O skromni rasti ogromno pove podatek, da je uspel konkurent Instagram v zadnjih štirih mesecih zgolj v segmentu »Stories« dodati 100 milijonov uporabnikov, konkurent Twitter pa 9 milijonov uporabnikov.

Razočarala je tudi prodaja novih očal, v katere je vgrajena kamera, s pomočjo katere lahko uporabniki snemajo videe iz prve perspektive in jih nato delijo z drugimi uporabniki. V zadnjem četrtletju so pri Snapu prodali za zgolj 8 milijonov dolarjev očal, skupaj pa je bilo z njimi posnetih 5 milijonov snapov. Podatek je skromen oziroma težko razumljiv tudi zato, ker se pri Snapu v njihovem prospektu IPO pred pričetkom kotacije na borzi niso definirali kot socialna platforma, temveč kot proizvajalec video opreme. Po objavi podatkov so prodajalci v poznem nerednem trgovanju močno pritisnili na gumb »prodaj« in potisnili ceno delnic 24 odstotkov nižje na 17,55 dolarja.

Na drugi strani je vlagatelje izredno pozitivno presenetila Nvidia. Proizvajalec grafičnih kartic je oznanil, da se bo z lastno ponudbo oblačnih sistemov postavil ob bok družbam, kot so Amazon, Google in Microsoft. Znotraj le-teh bodo razvijalcem in drugim naprednejšim uporabnikom na voljo virtualne platforme visoke procesorske moči, ki se denimo uporabljajo za izvajanje kompleksnih procesov umetne inteligence. Pri Nvidii so povedali, da vsaj v začetku ne želijo izdelati 100-odstotno lastne rešitve, temveč bodo storitve ponujali na že obstoječi infrastrukturi AWS (Amazon web services). Kako točno bo delovalo sodelovanje, kjer bodo konkurenci prodajali lastne grafične kartice, hkrati pa uporabljali storitve lastne konkurence, bo seveda pokazal čas. Vlagatelji so bili ob objavi novice navdušeni in dvignili ceno delnic družbe Nvidia za dobrih 18 odstotkov.