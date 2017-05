Obiskovalci so si lahko ogledali zaigrane primere nesreč, ob katerih so mladi prostovoljci prikazali znanje iz prve pomoči. Na preverjanju so sodelovali člani srednješolskih ekip Gimnazije Poljane, Gimnazije Bežigrad, Gimnazije Ledina, Gimnazije Moste, Gimnazije Vič in Srednje zdravstvene šole. Zunaj konkurence so se preizkusili člani osnovnošolske ekipe OŠ Vrhovci, člani ekipe Srednje šole tehniških strok Šiška in člani študentske ekipe prve pomoči.

Rdeči križ Ljubljana organizira v tednu Rdečega križa Slovenije tudi druge brezplačne delavnice in predstavitve. Nekaj jih v okviru dneva odprtih vrat Rdečega križa Ljubljana poteka še danes v Humanitarnem centru na Tržaški cesti 132. Danes bo ob 9. uri izpred centra na Tržaški tudi start že 10. tradicionalnega Pohoda humanosti. Kot startnino lahko udeleženci podarijo hrano ali izdelke za higieno. Pohod bodo začeli po Poti Rdečega križa in nadaljevali po PST do Koseškega bajerja in nazaj proti cilju v humanitarnem centru. V parku prijateljstva bo kratek kulturni program. Ob prihodu v cilj bodo udeležencem postregli s toplo malico. Več informacij najdete na www.ljubljana.ozrk.si ali na info@rdecikrizljubljana.si.