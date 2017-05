Osnutek novega zakona o Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji (Sova), ki so ga pridobili novinarji portala Podcrto.si, bistveno širi njene pristojnosti. Sova bi, če bodo predvidene spremembe sprejete, poleg obveščevalne dejavnosti pridobila še protiobveščevalne pristojnosti, torej nadzor nad tujimi agenti v Sloveniji. Skoraj neomejeno bi lahko nadzirala tudi slovenske državljane (doslej te pristojnosti ni imela, temveč je bilo njeno delovanje omejeno na tujino), brez njihove – predhodne in naknadne – vednosti.

Tajno preiskovanje državljanov

Po novem bi lahko Sova pridobivala podatke »organizacij in oseb, ki pozivajo k nestrpnosti ali nasilju, ki bi lahko ogrožalo nacionalno varnost, ustavno ureditev ali strateške interese države«. Agenti Sove bi lahko zbirali osebne podatke teh oseb (EMŠO, datum in kraj rojstva, državljanstvo, naslov, bivanja v tujini, vključno z napotitvami na delo v tujini, zakonski stan in število otrok, izobraževanje, poklic in delo, vsi sedanji in pretekli delodajalci ter njihovi naslovi, premoženje, odvisnosti od iger na srečo, bolezni…) iz vsakršnih evidenc, s pomočjo vseh možnih drugih organov. Agenti bi lahko uporabljali lažno identiteto in dokumente, sledili preiskovancem, jih prikrito snemali, preiskovali njihove prostore ter prevozna sredstva, prestrezali in odpirali pisma, e-pošto in telefonske pogovore – tudi ob sodelovanju Pošte in telekomunikacijskih operaterjev. Določene predmete, najdene med preiskavo, bi lahko agenti za omejen čas tudi zaplenili.

Vse to pa bi v maniri nekih drugih sistemov ostalo povsem tajno. »Ko agencija zbira in posreduje osebne in druge podatke, o tem ni dolžna obvestiti posameznika,« je razvidno iz osnutka. Take posebne preiskovalne metode bi odobril predsednik vrhovnega sodišča oziroma sodnik, pri čemer bi tudi njegova identiteta ostala tajna. Vrhovni sodnik bi bil tudi tisti, ki bi trikrat letno izvedel sodni nadzor nad zakonitostjo izdanih odredb (za preiskavo) Sove. Direktor Sove bi po novem imel, če bi bila novela sprejeta, enaka pooblastila kot ministri.