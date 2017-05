Juventus in Real Madrid sta pričakovana finalista letošnje nogometne lige prvakov. Stara dama in kraljevski klub sta v polfinalu potrdila svoj sloves in upravičila vlogo favoritov. Medtem ko je imel taktično in tehnično popolni Juventus na obeh tekmah z Monacom vseskozi polno kontrolo nad dogajanjem na igrišču, je Real Madrid na povratni tekmi trpel na stadionu Vicenteja Calderona, kjer so navijači Atletica pripravili peklensko vzdušje. A Real je pokazal, zakaj je nogometni velikan z največ naslovi evropskega prvaka – 11. Izmuznil se je vsem zankam, ki jih je nastavil temperamentni trener Atletica Diego Simeone, in se zasluženo tretjič v zadnjih štirih letih uvrstil v finale lige prvakov. Real bo imel 3. junija v Cardiffu priložnost, da postane prvi klub v zgodovini, ki je ubranil naslov evropskega prvaka.

Zidana pri 0:2 ni bilo strah V vrstah Reala je več junakov povratne tekme. Za potezo tekme je poskrbel Francoz Karim Benzema, ko je v akciji za gol žogo po črti spravil mimo treh igralcev Atletica. »Ne znam vam pojasniti, kako se je Karim izmuznil mimo treh igralcev. Nogomet niso le goli. Karim je golgeter, a zna izpeljati tudi čudovite poteze,« je bil navdušen trener Reala Zinedine Zidane, ki je kot igralec pred prihodom v Madrid blestel prav v dresu Juventusa, zato zase pravi, da je po duši še vedno tudi juventin. Zidane je bil precej manj navdušen nad uvodnim delom tekme, a je očitno ostal miren, ker se je zavedal vrhunske kakovosti, ki jo je imel na igrišču in klopi. »Čeprav smo imeli na začetku težave in smo hitro prejeli zadetka, ni bilo razlogov za zaskrbljenost in paniko. Vedel sem, da si bomo priigrali priložnosti za gol, saj imamo vrhunske igralce. Zasluženo smo drugo leto zapored v finalu. Igralci so za dosego tega cilja trdo delali, zdaj pa bomo imeli dovolj časa, da se pripravimo za finalno tekmo,« je dodal Zidane, ki ga v nedeljo v boju za španskega prvaka čaka zahtevna tekma s Sevillo. Če je Benzema v slogu Maradone navdušil s čarobnim preigravanjem, kakršno v Italiji ne bi bilo možno, ker bi ga vsaj eden izmed treh branilcev močno brcnil v gleženj, je Isco sijajno predstavo z veliko preigravanji kronal z golom. Isco je postal član prve enajsterice, ker se je poškodoval Gareth Bale in njegov učinek na igrišču je precej boljši od Valižana. »Škoda, da smo morali prejeti dva zadetka, da smo sploh začeli igrati. Ko smo dosegli gol, je igra Atletica padla. Ker smo izločili velikega tekmeca, smo še toliko bolj srečni,« je tekmo ocenil Isco.

Ronaldu ni koristil dopust na Ibizi V senci Benzemaja in Isca sta nezasluženo še dva igralca, hrvaški vezist Luka Modrić in kostariški vratar Keylor Navas. Hladnokrvni in kreativni 31-letni Modrić je sijajno dirigiral igri Reala. Vedno je imel pravo potezo, s katero je potrdil vrhunsko nogometno inteligenco. Vratar Navas je najbolj podcenjen igralec Reala. Predsednik kluba Florentino Perez želi zvezdniška imena tudi v golu, zato pošilja ponudbe Belgijcu Thibautu Courtoisu, Špancu Davidu De Gei… Poleti 2015 je bil Navas zadnji dan prestopnega roka že na poti iz Madrida v Anglijo, a je zamenjava z De Geo iz Manchestra United propadla, ker so v Madridu zamudili z urejanjem dokumentov. Zdaj se Real spet zanima za usluge vratarja španske reprezentance De Gee, medtem pa je Navas že izjavil, da bi rad ostal v Madridu. Navas res ni najboljši vratar na svetu, ne brani atraktivno, ni medijsko zanimiv, naredi tudi kakšno napako, vendar je v letošnji sezoni eden najbolj standardnih in zanesljivih igralcev Reala. Medtem ko so nekateri igralci Reala na eni tekmi blesteli, na drugi pa so bili nevidni (Ronaldo je bil na povratni med najslabšimi, čeprav je bil nekaj dni pred tekmo na dopustu na Ibizi), je bil Navas vedno tisti, ki je popravljal napake luknjaste obrambe in bil tiho. Tako je bilo tudi v sredo zvečer na stadionu Vicenteja Calderona.