Kar nekaj mesecev so celjski kriminalisti spremljali osebe, ki so jih sumili, da se ukvarjajo s tihotapljenjem tobačnih izdelkov. Danes, ko so na območju Maribora in Celja potekale tudi hišne preiskave, v katerih so kar nekaj zavojev cigaret, ki naj bi jih tihotapili iz nekdanjih jugoslovanskih republik, tudi zasegli, so pridržali dve osebi. Med prisluškovanjem pa so zaznali, da naj bi ena ali več oseb v celjskem podjetju, ki se ukvarja s tehničnimi pregledi, prejemalo podkupnino.

Neuradno gre za podjetje Žonta, njihov 59-letni zaposleni naj bi jemal denar v zameno, da je prek tehničnega pregleda spustil vozila, ki po vseh pravilih na cesto nikoli ne bi smela zapeljati. Ali, še huje, vozil sploh ni videl in so tehnični pregled, v zameno za podkupnino, ki naj bi znašala od 50 do 100 evrov, »opravila« na daljavo. Je pa Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Policijski upravi Celje, ob tem posebej poudaril, da je zaposleni to počel na svojo roko, vodstvo podjetja pa o tem ni vedelo ničesar.

Kako se je 59-letnik sploh ujel v past? Celjski kriminalisti so 5. maja letos pri osumljenem opravili osebno preiskavo in pri tem v prostorih, kjer opravljajo tehnične preglede, zasegli tudi dokumentacijo. Pred tem so policisti na tehnični pregled s povsem neustreznim vozilom napotili tajnega policijskega delavca, ki je tehnični pregled brez težav opravil po tistem, ko je zaposlenemu ponudil denar. Obstaja pa sum, da so osebe, ki so povezane z izvrševanjem korupcijskih kaznivih dejanj, izvrševale tudi kazniva dejanja tihotapstva.

Ob tem je Elvis A. Herbaj iz PU Celje opozoril na posledice vožnje z vozili, ki niso tehnično brezhibna: »Že vsaka manjša tehnična hiba na vozilu, bodisi na krmilnem sistemu, zavorah ali če vozilo nima nameščenih ustreznih pnevmatik, je lahko vzrok za prometno nesrečo. Tudi z najhujšimi, tragičnimi posledicami. Zato je takšno početje povsem zavržno dejanje, saj voznik s takšnim vozilom ogroža vse udeležence v prometu.«

Preiskava še ni končana, zato za zdaj še ni znano, proti koliko osebam bodo celjski policisti in kriminalisti podali ovadbe. Zagotovo bo zaradi prejemanja podkupnin ovaden 59-letni moški, doma z območja Celja, pa tudi tisti, ki so podkupnine dajali ter se ob tem ukvarjali še s tihotapljenjem tobačnih izdelkov. Za tihotapljenje jim grozi od enega do deset let zaporne kazni, za prejemanje ali dajanje podkupnin pa od enega do osem let.