Največ glasov v izboru za prvo peterko so dobili Sergio Llull (Real Madrid), Nando De Colo (Cska), Bogdan Bogdanović (Fenerbahče), Georgios Printezis (Olympiacos) in Ekpe Udoh (Fenerbahče), v drugi peterki pa so Miloš Teodosić (CSKA Moskva), Brad Wanamaker (Darušafaka), Nicolo Melli (Bamberg), Byran Dunston (Efes) in Gustav Ayon (Real Madrid).

Glede na prejšnjo sezono so med najboljšo deseterico obstali Ayon, De Colo, Teodosić in Udoh, medtem ko so Printezis, Bogdanović, Dunston, Melli in Wanamaker novinci na tem seznamu, Llull pa je po sezoni 2011/12 na njem drugič.

V sredo je bil slovenski košarkar Luka Dončić soglasno imenovan za vzhajajočo zvezdo sezone 2016/17.