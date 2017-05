Slovesnost je kritizirala tudi poslanska skupina Zelenih v deželnem zboru avstrijske Koroške. Označili so jo za »največje srečanje revizionistov, neonacistov in pristašev fašistične države«.

Uradni predstavniki v Celovcu so v odzivu zatrdili, da so tovrstne oznake napačne, in poudarili, da gre za cerkveno slovesnost, ki poteka že 30 let, v 98 odstotkih pa se je udeležujejo sorodniki ubitih. Poudarili so tudi, da prireditve v skladu z avstrijsko zakonodajo ne morejo prepovedati.

Župan Pliberka Stefan Visotschnig iz vrst socialdemokratov nad samo slovesnostjo ni navdušen. Kot je dejal, je verski okvir slovesnosti samo krinka. Izrazil je željo, da bi notranje ministrstvo sprejelo zakon, da bi bili simboli, ki so že prepovedani na Hrvaškem, prepovedani tudi po avstrijskih zakonih. Dodal je še, da ima sam zvezane roke, saj slovesnost poteka na zasebni posesti.