Dogajanje na seji odbora je vzbudilo veliko odzivov. Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije je Brgleza pozvala, da prepreči zlorabe odbora v politične in strankarske namene, vodja poslancev SDS Jože Tanko pa je zaradi Turnškovih žalitev poslancev Brgleza pozval k zaščiti integritete DZ.

Predsednik DZ je danes v sporočilu za javnost uvodoma pojasnil, da mu poslovnik DZ ne daje pooblastil, da bi neposredno ukrepal, če na sejah delovnih teles pride do kršitev poslovnika. A je po preučitvi dogajanja obsodil tako ravnanje predsednika Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije Turnška kot predsednika odbora Mahniča (SDS).

Zloraba položaja

Brglez tudi na podlagi nekaterih drugih preteklih izkušenj ugotavlja, da aktualni predsednik odbora »svoj položaj uporablja in zlorablja za poligon političnega obračunavanja«. Kot primer je navedel sejo odbora decembra lani, ko je Mahnič "predstavnike koalicije, ki so napovedali obstrukcijo te seje, označil s petokolonaši in tistimi, ki so bili proti slovenski osamosvojitvi".

Brglez je še izpostavil, da demokracija predpostavlja možnost izraziti pluralnost mnenj in njihovo enakopravno javno soočanje. Če te možnosti ni, gre po njegovem mnenju za zlorabo ali farso demokratične oblike, ki v primeru predstavniškega organa predpostavlja samoomejevanje predsedujočega v razpravi in preudarno poseganje po instrumentih v skladu s poslovnikom. To pomeni, da mora vsak državljan in poslanec v razpravi spoštovati tudi ustavo.