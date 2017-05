Iz dokumentov je namreč razvidno, da so bili ti prirejeni ter da za največji del posla ni bil izbran najcenejši ponudnik, je poudarila Bratuškova. Še bolj zanimivo pa je po besedah Bratuškove to, da so po zaključku postopka javnega naročila v zavodu za blagovne rezerve od tega ponudnika želeli dobiti ponudbo in jo tudi dobili. Ponudbe, ki so jo sicer zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnili, pa v dokumentaciji ni, je še opozorila. sta

KPK demantira izjave, da pri nabavi tehničnih ovir ni odkrila nepravilnosti Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je odzvala na nekatere izjave na sredini seji komisije DZ za nadzor javnih financ, da KPK v preiskavi postopkov nabave in postavitve tehničnih ovir na meji ni ugotovila nepravilnosti. To ne drži, med drugim je KPK zaradi suma nepravilnosti pristojnim organom predlagala uvedbo postopkov, so zapisali. Na KPK so danes pojasnili, da postopek preiskave nabave in postavitve tehničnih ovir na južni meji pred komisijo sicer še ni končan, "je pa senat KPK na seji 8. decembra 2016 v zadevi sprejel vmesno poročilo, s katerim je sprejel tudi sklep, da se o sumu nepravilnosti predlaga uvedba postopkov pristojnim organom, kar je bilo tudi storjeno". Dodali so še, da v tej zadevi KPK v okviru svojih pristojnosti nadaljuje postopek preverjanja dejanskega stanja in sumov nepravilnosti.