Kot je v današnji izjavi za javnost povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje Milan Vogrinec, so zaradi dokazovanja in potrditve operativnih podatkov kriminalisti na podlagi odredb tožilstva in sodišča pri preiskavi kaznivih dejanj poleg klasičnih izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

Med večmesečno preiskavo so zaznali tudi primere, ko je oseba izpolnila zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu ter brezhibnosti vozila, čeprav vozila na tehničnem pregledu sploh ni bilo.

Celjski kriminalisti so 5. maja opravili osebno preiskavo osumljenega in zasegli dokumentacijo v prostorih, kjer opravljajo tehnične preglede. V povezavi s temi in nekaterimi drugimi kaznivimi dejanji danes na območju Celja in Maribora poteka več hišnih preiskav, je dejal Vogrinec.