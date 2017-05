V Sloveniji so imeli uporabniki mobilne telefonije doslej na voljo kar devet ponudnikov. Poleg največjih, med katere štejejo Telekom Slovenije, A1 (bivši Simobil) in Telemach, so tu še T-2, Izimobil, Spar mobil, Petrolov Hip mobil, Me2 in Softnet. Pred združitvijo s Telekomom je samostojno deloval tudi Debitel. Avstrijski trgovec Hofer je očitno ocenil, da je kljub obstoječi ponudbi še dovolj prostora za novega igralca. Pri tem so jih vzpodbudile predvsem lastne raziskave, ki pravijo, da v Sloveniji o zamenjavi operaterja razmišlja kar 12 odstotkov uporabnikov oziroma skoraj 300 tisoč ljudi.

Nižje cene in večja fleksibilnost Prepričati jih želijo predvsem z ugodnimi paketi, ki so cenejši od konkurence. Tri tisoč minut telefonskih klicev in enako število SMS-ov v vsa slovenska omrežja, z 20 GB prenosa podatkov vas pri Hotu stane 9,99 evra za 30 dni oziroma 14,99 evra za 50 GB prenosa podatkov, medtem ko morate za primerljiv mesečni paket pri A1 (neomejeni klici in SMS-i, s 15 GB prenosa) plačati 39,99 evra, pri Telekomu (neomejeni klici in SMS-i, s 15 GB prenosa) 20,95 evra in 15 evrov za neomejene klice in SMS-e ter 15 GB prenosa pri Telemachu. Je pa treba izpostaviti, da je hitrost prenosa podatkov pri Hot nižja od naštetih ponudnikov. Medtem ko A1 in Telekom obljubljata polno LTE hitrost 150 Mbit/s prenosa s spleta, pri Hotu zagotavljajo hitrosti do 20 Mbit/s. Gre za hitrost malo boljšega osnovnega paketa spletne povezave za osebne računalnike. Pokritost omrežja je ob tem enaka pokritosti A1, saj Hot pri njem gostuje. Izpostaviti velja tudi fleksibilnost Hotovih paketov. Namesto običajnih naročniških razmerij, ki uporabnike z vezavami zadržijo v enem naročniškem paketu čez daljše obdobje, je poslovni model Hota precej bolj podoben predplačniškim paketom. Uporabnik lahko namreč iz meseca v mesec nadgrajuje oziroma zmanjšuje zakupljeni paket in se lažje prilagaja trenutnim potrebam. Lahko se tudi odloči, da telefona ne bo napolnil, med posameznimi polnjenji SIM kartice lahko mine 90 dni. Po tem obdobju postane kartica neaktivna, če kartice ne napolnite 270 dni, pa se SIM kartica deaktivira. Takrat se izniči tudi morebitno stanje na računu. Upravljanje z računom medtem poteka prek spleta.