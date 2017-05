Objavljeni dolgovi za obresti, ostala posojila, rezervacije in prestavljene davčne obveznosti se nanašajo na približno tretjino vseh Agrokorjevih podjetij na Hrvaškem in Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Kot so navedli na spletni strani družbe, so zajeli obveznosti Agrokorja, Konzuma, Tiska, Jamnice, Belja, Leda, Dijamanta, Frikoma, Sarajevskega kiseljaka in še nekaterih. Pod okriljem Agrokorja je sicer več kot 60 podjetij.

Skupina je imela 31. marca skoraj 25 milijard kun (3,3 milijarde evrov) obveznosti do finančnih upnic. Največji del oz. 13,8 milijarde kun (1,84 milijarde evrov) je bilo nezavarovanih in neizplačanih posojil. Največji nezavarovani posojilodajalec je bila ruska Sberbanka z več kot 8,1 milijarde kun (1,08 milijarde evrov), so zapisali v današnjem sporočilu.

Konec marca so imeli tudi več kot 7,3 milijarde kun (978 milijonov evrov) neplačanih obveznic. Pojasnili so, da morajo deset odstotkov dolgov za obveznice plačati v letih 2019 in 2020, dodatnih nekaj manj kot devet odstotkov pa prav tako v letu 2020. Že junija in avgusta morajo poravnati 614 milijonov kun (82 milijonov evrov) dolgov za obveznice družbe, ki jo od 10. aprila vodi izredni pooblaščenec hrvaške vlade Ante Ramljak.

Obveznosti do dobaviteljev nekoliko presegajo 6,2 milijarde kun (826 milijonov evrov). Od tega na največjega dobavitelja, rovinjsko tobačno tovarno (TDR) odpadejo trije odstotki vseh obveznosti, so izpostavili. Kot so dodali, so 65 milijonov evrov od 80 milijonov evrov posojil, ki so jih dobili 13. aprila, izkoristili za delna izplačila obveznosti do dobaviteljev.

Opozorili so, da danes objavljeni podatki konsolidirane finančne zadolženosti niso revidirani in da bodo nadaljevali z analizo finančnih kazalcev družbe.