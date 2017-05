Obožujem piknike, saj naznanjajo prihod sončnega vremena. Pri nas jih po navadi začenjamo prirejati s praznovanjem sinovega rojstnega dne, ki ga ima ravno v sredini maja. Letos pa bomo večji piknik priredili tudi poleti, ko bo prvi rojstni dan praznoval naš najmlajši član družine.

Imamo že kar neko stalnico in meso po navadi pripravljam sama (delam domače ražnjiče…), na žaru pa ga vedno peče moj tast, saj mu to zelo leži in – iskreno povedano – ve, kaj dela. Poleg mesa običajno pripravim kup prilog, kot so domača omaka caciki, razne solate, božanska priloga s pečenimi jajčevci in grškim jogurtom… Po navadi pretiravam, ker želim, da je veliko izbire, in potem to hrano jemo še nekaj dni. Zaradi osvetljave se pretirano ne obremenjujemo, saj je v družini kup majhnih otrok in po navadi je vsega konec še pred temo, ki je, hvala bogu, poleti pozno. Se pa izogibam plastičnemu priboru, po navadi kupim razgradljive papirnate krožnike in uporabim domač pribor, kozarce.

Začnemo kar zgodaj, okrog enih, dveh popoldne, saj je po navadi piknik mišljen kot kosilo. Tako imamo celotno popoldne za druženje in ni tako hitro večer.

Večinoma so pri nas pikniki pred hišo in se seveda razpotegnejo na naš vrt. Strinjala bi se tudi s piknikom na balkonu, pa ga nimamo. Je pa tako, da ko je na pikniku kup otrok, je bolje, če imajo možnost razgrajanja okrog hiše kot po hiši. To vsekakor prinese manj dela po tem, ko je piknika konec.

Za večino je glavno živilo na piknikih meso. Je tudi pri vas tako? Katero mesno poslastico na žaru imate najraje?

Vedno sama pripravljam ražnjiče, včasih sem se z začimbami veliko več igrala, zdaj pa je vedno na piknikih veliko otrok in prisegam na nežno začinjenost. Mogoče so mi najljubši ražnjiči iz moje kuharice Anina kuhinja, ki jih pripravim z jogurtovo marinado in se super dopolnjujejo z osvežilno čičerikino solato. Seveda ne smejo manjkati hrenovke, ki jih otroci obožujejo, in čevapčiči ter, kot sem že rekla, kup zelenjavnih prilog.

Dober kruh. Če mi pri pripravah ostane malo časa, spečem domačega – čez domačega ga ni. Prejšnje leto sem za Timonovo rojstnodnevno zabavo spekla ogromno domačo fokačo z rožmarinom. Božansko je šla zraven. Recept zanjo najdete na moji spletni strani Anina kuhinja.

Pivo za moške in limonada za druge.

Vsekakor, vsaj pri nas, saj smo vsi veliki sladkosnedi. Običajno je to kakšno sadno pecivo, domači sladoled ali preprosto sadje.

Otroci redko marajo hudo začinjeno pekočo hrano, tako da mora biti vedno možnost, ki tega ne vključuje.