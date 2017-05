Pogodba za zgraditev Magnine lakirnice in pripadajočega distribucijskega ter energetskega središča v občini Hoče - Slivnica bo podpisana v teh dneh. Avstrijsko-kanadski naložbenik je po naših informacijah izbral gradbeno podjetje Pomgrad iz Murske Sobote. Podizvajalec za elektroinštalacijska dela bo avstrijski Windisch Elektro Technik, ptujski Tames pa naj bi bil odgovoren za strojne instalacije.

Skupna vrednost posla je ocenjena na približno 40 milijonov evrov, od tega naj bi Magna plačala izbranemu gradbincu približno 25 milijonov evrov. Igor Banič, predsednik uprave Pomgrada, teh informacij Dnevnika včeraj ni želel komentirati. Molk je utemeljil s tem, da pogodba z Magno še ni podpisana.

Magna je k oddaji ponudb povabila devet podjetij, poleg Pomgrada so bili to še Kolektor in CGP, madžarski Kesz, avstrijski gradbinci Strabag, Porr, Habau in Swietelsky ter Euro-Asfalt iz Bosne in Hercegovine. Nekateri konkurenti so se že pred morebitnimi pogajanji z naložbenikom umaknili iz postopka.

Roki za izvedbo del so namreč zelo kratki, zagrožen